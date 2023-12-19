ASUS ExpertCenter E1 AiO — первый моноблок ASUS со встроенным аккумулятором и сенсорным экраном

ASUS сообщила о доступности в Украине ExpertCenter E1 AiO – универсального моноблочного компьютера для бизнеса, оснащенного аккумулятором. Он оснащен ярким и четким 15,6-дюймовым мультисенсорным дисплеем, бесшумной безвентиляторной системой охлаждения и широким набором портов.

ExpertCenter E1 AiO позиционируется решением для различных сфер применения: от кассовых аппаратов и информационных терминалов в учреждениях здравоохранения до управления производственными линиями и автоматизированной регистрации в гостиницах, аэропортах и ​​т.д. Этот моноблок также может быть сконфигурирован для использования в образовательных учреждениях, чтобы дать возможность преподавателям проводить презентации или предоставлять интерактивные информационные услуги студентам.

ExpertCenter E1 AiO оснащен встроенным аккумулятором, который защитит данные и текущие задания на тот случай, если непредвиденные обстоятельства влекут за собой отключение электроэнергии. Как только ExpertCenter E1 AiO обнаруживает, что питание исчезло, автоматически включается питание от аккумулятора, а на экране появляется соответствующее предупреждение.

ExpertCenter E1 AiO оснащен пассивной бесшумной системой охлаждения, что важно в некоторых сценариях использования, например, в медицинских учреждениях, розничной торговле и т.д. Такая конструкция уменьшает циркуляцию пыли внутри корпуса, а также минимизирует энергопотребление.

Моноблок оснастили процессором Intel Celeron, 8ГБ оперативной памяти и SSD-накопителем на 256ГБ. 15,6-дюймовый сенсорный экран может распознавать до 10 одновременных касаний. ExpertCenter E1 AiO совместим со стандартными креплениями VESA для установки на кронштейне. Компьютер имеет все необходимые варианты соединения, например COM-порты, HDMI, USB 3.2 Gen 1 Type-A и Type-C, Ethernet (RJ45), а также кардридер формата SD.

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