ASUS оснастила коврик для мыши ROG Balteus подсветкой и панелью для беспроводной зарядки смартфонов

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Компания ASUS продемонстрировала игровой коврик для мыши, который помимо своей основной функции – быть поверхностью для размещения и точного отслеживания движений мыши – также имеет и некоторые дополнительные возможности.

Новинка получила название ROG Balteus. Она имеет размеры 37х32 см. В базовой версии в коврике содержатся интегрированные светодиоды в количестве 15 штук. Также в наличии имеется порт USB Type A для подключения дополнительных устройств или подзарядки батареи смартфона. Также предлагается более функциональная версия коврика для мыши ASUS ROG Balteus. В дополнение к указанным возможностям она также содержит встроенную панель беспроводной зарядки на базе стандарта Qi. Она размещена в верхнем правом углу коврика.

ASUS пока не уточняет, когда коврик ROG Balteus поступит в продажу (упоминается лишь неопределённое «скоро»), и какова будет его цена.

Источник: The Verge