ASUS планирует выпустить компактный флагманский смартфон ZenFone Mini





Компания ASUS, по всей видимости, вдохновилась примером Apple в прошлом году, которая выпустила iPhone 12 mini, и тоже решила представить компактный премиальный смартфон. Как сообщает ресурс DigiTimes, одним из приоритетов мобильного подразделения компании будет ZenFone Mini (возможно, ZenFone 8 Mini).

К сожалению, пока что нет никаких технических подробностей об этом устройстве. Сложно даже предположить какой будет диагональ экрана. Ведь, к примеру, несмотря на волну хайпа, которую вызвал релиз 5.4-дюймового iPhone 12 mini, продажи данной модели оказались не совсем такими, как рассчитывала Apple. Поэтому наиболее оптимальным видится размер дисплея 5.8 — 6 дюймов.

Ориентировочную дату анонса ZenFone Mini пока также не называют. Зато DigiTimes утверждает, что игровой флагман ROG Phone 5 будет представлен весной этого года, вероятнее всего уже в марте. Смартфон может получить не только топовое железо, но и, в частности, матричную тыльную панель для подсветки Aura Lightning.

Источники: DigiTimes, XDA-Developers