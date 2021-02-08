Новости
ASUS планирует выпустить компактный флагманский смартфон ZenFone Mini

ASUS планирует выпустить компактный флагманский смартфон ZenFone Mini

ASUS планирует выпустить компактный флагманский смартфон ZenFone Mini


Компания ASUS, по всей видимости, вдохновилась примером Apple в прошлом году, которая выпустила iPhone 12 mini, и тоже решила представить компактный премиальный смартфон. Как сообщает ресурс DigiTimes, одним из приоритетов мобильного подразделения компании будет ZenFone Mini (возможно, ZenFone 8 Mini).

К сожалению, пока что нет никаких технических подробностей об этом устройстве. Сложно даже предположить какой будет диагональ экрана. Ведь, к примеру, несмотря на волну хайпа, которую вызвал релиз 5.4-дюймового iPhone 12 mini, продажи данной модели оказались не совсем такими, как рассчитывала Apple. Поэтому наиболее оптимальным видится размер дисплея 5.8 — 6 дюймов.

Ориентировочную дату анонса ZenFone Mini пока также не называют. Зато DigiTimes утверждает, что игровой флагман ROG Phone 5 будет представлен весной этого года, вероятнее всего уже в марте. Смартфон может получить не только топовое железо, но и, в частности, матричную тыльную панель для подсветки Aura Lightning.

Источники: DigiTimes, XDA-Developers

Похожие записи

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить