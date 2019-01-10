ASUS представила монитор ProArt Studio PA32UCX на базе технологии Mini LED

Компания ASUS привезла на выставку CES 2019 новый монитор ProArt PA32UCX, выполненный на базе технологии Mini LED. Она подразумевает использование светодиодов меньших размеров, но в большем количестве. Благодаря этому обеспечивается улучшенный контроль яркости. В результате, небольшие светлые объекты на тёмном фоне, такие как курсор указателя мыши, могут подсвечиваться более точно. Также технология Mini LED позволяет устранить эффект ореола вокруг светлых объектов на тёмном фоне, тем самым сохраняя детализацию.

Монитор ASUS ProArt PA32UCX имеет диагональ экрана 32 дюйма и содержит 1000 зон подсветки, в то время как типичные мониторы содержат 384 такие зоны. Как отмечает производитель, устройство обеспечивает максимальную яркость изображения 1200 нит, улучшенную передачу светов и цветов на уровне, сопоставимом с OLED панелями. Заявлена поддержка форматов HDR10 и HLG. Дисплей обеспечивает охват 97% цветового пространства DCI-P3 и 89% — Rec. 2020. Новинка соответствует требованиям стандарта VESA DisplayHDR 1000. Разрешение изображения составляет 3840×2160 точек. Устройство содержит видео входы HDMI 2.0 и DisplayPort, а также два порта USB Type-C с поддержкой Thunderbolt 3.

Монитор ASUS ProArt PA32UCX поступит в продажу весной этого года. Но его цена пока не уточняется.

Источник: cdrinfo