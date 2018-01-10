ASUS представила неттоп для бизнеса Chromebox 3, а также моноблоки Vivo AiO V272 и Vivo AiO V222

На стендах выставки CES 2018 компания ASUS продемонстрировала несколько новых компьютерных систем. Среди них можно отметить компактный неттоп для бизнеса на базе операционной системы Google Chrome OS, получивший название Chromebox 3.

Пока что об этой новинке известно не так уж много. Устройство оснащено неназванным процессором Intel Core 8-го поколения и неуказанным количеством оперативной памяти DDR4-2400. Информация о ёмкости накопителя также не уточняется. Система несёт на борту интерфейсы USB 3.1 Type-C и Gigatbit Ethernet, видеовыходы DisplayPort и HDMI. Как отмечает производитель, неттоп способен воспроизводить видео в разрешении 4K. ASUS Chromebox 3 поступит в продажу на протяжении первой половины 2018 года, но его ориентировочная цена пока не сообщается.

Также ASUS привезла на выставку CES 2018 моноблочные компьютеры Vivo AiO V272 и Vivo AiO V222. Модель Vivo AiO V272 оснащена сенсорным 27-дюймовым дисплеем с углами обзора 178 градусов. Он способен отображать 100% цветового пространства sRGB. Конфигурация включает процессор Intel Core i7 8-го поколения (модель не уточняется) и дискретную видеокарту NVIDIA GeForce MX150. Более подробные технические характеристики новинки пока не разглашаются. О модели Vivo AiO V222 известно ещё меньше. Говорится лишь о наличии 22-дюймового дисплея с Full HD разрешением 1920х1080 точек. По изображению задней панели удалось определить наличие четырёх портов USB 3.0, интерфейсов HDMI и Ethernet. Производитель не уточняет, когда моноблоки Vivo AiO V272 и Vivo AiO V222 поступят в продажу и какова будет их цена.

Источник: Engadget 1, 2