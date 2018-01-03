ASUS выпустила монитор ProArt PA27AC с поддержкой DisplayHDR 400 и AMD FreeSync

Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться в Google+ (Открывается в новом окне)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)

Компания ASUS официально представила новый монитор ProArt PA27AC, который соответствует требованиям спецификации DisplayHDR 400.

Представленная новинка оснащена 27-дюймовой IPS-панелью с WQHD разрешением (2560×1440 точек). Устройство обеспечивает охват 100% цветового пространства sRGB при глубине цвета 8 бит. Максимальная яркость изображения составляет 400 нит. Среди прочих технических характеристик новинки упоминаются поддержка частоты обновления 60 Гц, время отклика матрицы при переключении между градациями серого на уровне 5 мс и поддержка технологии AMD FreeSync.

Для подключения источников сигнала предусмотрены интерфейсы DisplayPort 1.2, HDMI 2.0a, два разъёма HDMI 1.4. Также в наличии имеются два интерфейса Thunderbolt 3 USB-C (на вход и на выход), порты USB 3.0 Type-A и USB 3.0 Type-C, 3,5-миллиметровый звуковой разъём. Используемая подставка позволяет регулировать высоту, наклон и поворот плоскости дисплея, а также – устанавливать дисплей в портретную ориентацию.

Информация о цене и сроках начала продаж нового монитора ASUS ProArt PA27AC пока не сообщается.

Источник: techpowerup