ASUS ZenScreen Fold OLED MQ17QH – первый в мире портативный монитор с гибкой OLED-панелью по цене $2000

В ходе проведения выставки CES 2024 компания ASUS продемонстрировала портативный монитор ZenScreen Fold OLED MQ17QH. Это первое в мире устройство с гибкой OLED-панелью и специальным механизмом, позволяющим складывать и раскрывать его.

В разложенном состоянии дисплей имеет диагональ 17,3 дюйма. Это еще далеко от привычных офисных 24- или 27-дюймовых мониторов, однако гораздо лучше, чем могут обеспечить ультрапортативные ноутбуки. В ASUS ZenScreen Fold используется OLED-панель с разрешением QHD (2560×1920 пикселей). Дисплей способен отображать 100% оттенков цветового пространства DCI-P3 и сертифицирован DisplayHDR True Black 500.

Шарнир в форме капли воды обеспечивает плавное изменение углов обзора. Стандартный порт для штатива позволят адаптироваться к разным вариантам установки. Для подключения источников сигнала доступны интерфейсы mini-HDMI и два порта USB-C. Также есть аудио разъем 3,5 мм. Устройство имеет толщину 9,7 мм (в самом тонком месте в разложенном состоянии) и вес 1,2 кг. Оно поставляется с защитным дорожным футляром.

Цена ASUS ZenScreen Fold OLED MQ17QH заявлена на уровне $2000.

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