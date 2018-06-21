AU Optronics начнет поставки ЖК-панелей mini-LED для игровых мониторов в четвёртом квартале 2018 года

Тайваньская компания AU Optronics (AUO), являющаяся одним из ведущих производителей ЖК-панелей, начала поставлять для тестирования свои панели с технологией mini-LED для игровых мониторов. Как сообщает ресурс DigiTimes, коммерческие поставки mini-LED матриц запланированы на четвёртый квартал текущего года.

В прошлом месяце AU Optronics продемонстрировала свои достижения на выставке SID Display Week 2018, прошедшей в Лос-Анджелесе. Там были представлены несколько образцов ЖК-дисплеев с технологией mini-LED, в частности, 27-дюймовая ультратонкая панель с высоким коэффициентом освещённости и частотой 144 Гц, а также аналогичные образцы для игровых ноутбуков, смартфонов и LTPS-панель для VR-гарнитур. Глава AU Optronics Майкл Цай (Michael Tsai) не исключает появления других типов панелей, если будет такая необходимость.

Mini-LED – далеко не новая технология отображения, являющаяся предшественником micro-LED, которую зачастую называют «убийцей OLED». Mini-LED остаётся очень важной технологией, позволяющей значительно повысить цветопередачу, контрастность и при этом улучшить реализацию поддержки HDR в современных дисплеях. Mini-LED позволяет существенно увеличить зоны освещения, хотя в этом плане она всё ещё уступает OLED. Зато преимуществом mini-LED является то, что за счёт этой технологии можно ещё уменьшить толщину панелей.

Источник: Digitimes