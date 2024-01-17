Новости Авто 17.01.2024 в 10:28 comment views icon

Audi A6 E-Tron в кузове универсал засветился на шпионских фото

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Юрій Орос

Автор новин

Audi A6 E-Tron в кузове универсал засветился на шпионских фото

Прошлой весной Audi показала концепт A6 Avant E-Tron, и сообщила, что серийная модель будет примерно на 90%-95% похожа на концепт. Шпионские фото модели в кузове универсал более или менее это подтверждают благодаря почти полному отсутствию камуфляжа.

 

Передняя часть этого прототипа все еще замаскирована, но можно разглядеть края шестиугольной панели, которая будет широкая и низкая, как на концепте. По бокам ее окружают зубчатые секции с небольшими воздухозаборниками. В отличие от концепта, серийная модель получила достаточно большие нижние фары, которые дополняют стилизованные светодиодные ходовые огни выше.

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Технические характеристики должны соответствовать концептуальным: 100-кВт батарея и два двигателя на 469 лошадиных сил и 800 Нм крутящего момента. Автомобиль построили на той же электрической платформе Premium Platform Electric (PPE), что и новый Porsche Macan. Ожидается, что одномоторный вариант появится вслед за полноприводной двухмоторной моделью.

Линейка A6 E-Tron еще не представлена, вероятнее всего это произойдет в этом году, вместе с версией в кузове седан.

 

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