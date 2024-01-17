Audi A6 E-Tron в кузове универсал засветился на шпионских фото

Прошлой весной Audi показала концепт A6 Avant E-Tron, и сообщила, что серийная модель будет примерно на 90%-95% похожа на концепт. Шпионские фото модели в кузове универсал более или менее это подтверждают благодаря почти полному отсутствию камуфляжа.

NEWS: Audi's first ever all-electric wagon, the A6 E-Tron spotted in new spy shots. It's expected to be officially unveiled soon and contain the same 100 kWh battery as Audi's other EVs. Source: https://t.co/F6r17S4HXl pic.twitter.com/DeBkwKPbC6 — Sawyer Merritt (@SawyerMerritt) January 16, 2024

Передняя часть этого прототипа все еще замаскирована, но можно разглядеть края шестиугольной панели, которая будет широкая и низкая, как на концепте. По бокам ее окружают зубчатые секции с небольшими воздухозаборниками. В отличие от концепта, серийная модель получила достаточно большие нижние фары, которые дополняют стилизованные светодиодные ходовые огни выше.

Технические характеристики должны соответствовать концептуальным: 100-кВт батарея и два двигателя на 469 лошадиных сил и 800 Нм крутящего момента. Автомобиль построили на той же электрической платформе Premium Platform Electric (PPE), что и новый Porsche Macan. Ожидается, что одномоторный вариант появится вслед за полноприводной двухмоторной моделью.

Линейка A6 E-Tron еще не представлена, вероятнее всего это произойдет в этом году, вместе с версией в кузове седан.