Audi представил концепт электромобиля A6 E-Tron concept на платформе PPE с мощностью 350 кВт, батареей 100 кВтч и запасом хода 700+ км

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После серийных электрокроссоверов Audi Q4 e-tron и Q4 Sportback e-tron немецкий автопроизводитель представил в рамках Auto Shanghai 2021 концепт электрического седана Audi A6 E-Tron concept. Серийная модель на основе данного концепта выйдет во второй половине 2022 года и будет представлять собой электрическую замену классическому ДВС-седану Audi A6.

Новинка будет построена на платформе Premium Platform Electric (PPE), которую Audi разрабатывала совместно с Porsche. При этом помимо седана данная платформа также будет использоваться в крупных электрических кроссоверах бренда (напомним, что Audi Q4 e-tron / Q4 Sportback e-tron построены на VW MEB). Электромобиль будет оснащаться регулируемой пневмоподвеской и парой электродвигателей с суммарной мощностью 350 кВт и крутящим моментом 800 Нм — этого хватит, чтобы набирать 100 км/ч менее, чем за 7 секунд (в топовых версиях модели — менее 4 секунд).

Модель Audi A6 E-Tron concept в цвете Heliosilver с габаритами 4960x1960x1440 мм и 22-дюймовыми дисками выполнена в формфакторе спортбека с характерно скошенной задней частью, которая делает силуэт более спортивным. Отличная аэродинамика (cW 0.22) и емкая батарея (порядка 100 кВтч) позволит серийной модели преодолевать от полного заряда дистанцию порядка 700 км по измерительному циклу WLTP.

Электрическая часть будет построена по 800 В архитектуре, а батарея будет поддерживать скоростную зарядку в режиме до 270 кВт. Это значит, что всего 10 минут зарядки в таком режиме позволит добавить 300 км запаса хода, а зарядка от 5% до 80% емкости займет порядка 25 минут.

Создатели концепта обещаю поддержку множества современных технологий, включая цифровые ассистенты, фары Digital Matrix LED, задние огни OLED и дополнительные световые элементы LED projectors для отображения предупредительных сигналов, поворотов и т.д.

Собирать электромобили Audi на платформе PPE планируется как в Европе, так и в Китае, где будет построена отдельная фабрика в партнерстве с китайским автопроизводителем FAW. Как мы уже упоминали, продажи новых электромобилей на данной платформе начнутся во второй половине 2022 года.

Источник: The Verge, Audi