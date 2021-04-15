Электрокроссоверы Audi Q4 e-tron и Q4 Sportback e-tron представлены официально: мощность до 300 л.с., батареи на 52 и 77 кВтч, запас хода до 520 км и ценник от 41,900 евро





Немецкий автопроизводитель Audi, входящий в состав концерна Volkswagen AG, представил сразу два новых серийных электрокроссовера — Audi Q4 e-tron и его кросс-купе версию Audi Q4 Sportback e-tron. Обе модели построены на модульной платформе VW MEB и по большому счету отличаются друг от друга только более спортивным дизайном второй версии (аэродинамический коэффициент новинок — 0,28 и 0,26 соответственно).

Интересно, что концепты Audi Q4 e-tron concept и Audi Q4 Sportback e-tron concept были представлены еще в 2019 и 2020 годах соответственно, при этом серийные модели на их основе были предствлены одновременно. За это время дизайн электромобилей не претерпел глобальных изменений, так что перед нами все та же стилистка Audi с «электрическими» вкраплениями семейства e-tron. Габариты моделей составляют 4588x1865x1632 мм.

Audi Q4 e-tron

Покупатели смогут выбирать между тремя версиями привода и двумя версиями батарей. Версия Q4 35 e-tron получила батарею емкостью 52 кВтч (полная емкость — 55 кВтч, 9 модулей), а версии Q4 40 e-tron и Q4 50 e-tron — более емкую батарею на 77 кВтч (полная емкость — 82 кВтч, 12 модулей).

Версии Q4 35 e-tron и Q4 40 e-tron получили по одному электродвигателю на задней оси мощностью 125 кВт (170 л.с. и 310 Нм) и 150 кВт (204 л.с. и 310 Нм) соответственно. Вариант Q4 35 e-tron разгоняется до 100 км/ч за 9 секунд (максимум — 160 км/ч) и может преодолеть от полного заряда 341 км по измерительному циклу WLTP (349 км для версии Sportback). В то же время Audi Q4 40 e-tron набирает первую сотню за 8,5 секунды и может проехать от полного заряда 520 км (WLTP).

Audi Q4 Sportback e-tron

Топовая полноприводная версия Q4 50 e-tron quattro располагает двумя электродвигателями на каждой из осей (150 кВт/310 Нм сзади + 80 кВт/162 Нм спереди) суммарной мощностью 220 кВт (299 л.с. и 460 Нм), которые позволяют разогнаться до 100 км/ч за 6,2 секунды (максимальная скорость ограничена на отметке 180 км/ч). Запас хода от полного заряда батареи составляет 488 км (Q4) и 497 км (Sportback) по измерительному циклу WLTP.

Заряжать батарею Audi Q4 e-tron можно на обычных зарядках переменного тока и скоростных зарядках постоянного тока. Интересно, что начальная батарея 52/55 кВтч поддерживает режимы 7,2 кВт (AC) и 100 кВт (DC) соответственно, а более емкая на 77/82 кВтч — режимы 11 кВт (AC) и 125 кВт (DC).

Опционально будут доступны матричные фары Matrix LED, дисплей дополненной реальности AR-HUD, пневмоподвеска и набор цифровых ассистентов движения. Электромобили поддерживают рекуперацию и опционально комплектуются тепловым насосом.









Первой на рынок выйдет электрокроссовер Audi Q4 e-tron — это произойдет уже в июне, спортивная версия Q4 Sportback e-tron присоединится к ней в конце лета. Версию Audi Q4 35 e-tron оценили в Германии в 41,900 евро, варианты Sportback будут дороже своих обычных аналогов примерно на 2,000 евро. Также в продаже будут два варианта лимитированных версий Edition One со спецкомплектацией по цене на 6,195 евро дороже обычных версий. В Германии покупатели смогут получить субсидию в размере 9,000 евро, то есть новинки обойдутся немцам в сумму от 32,900 евро.

Источник: Audi