Авіалоукостер Ryanair запускає 14 нових рейсів зі Львова до Європи
Ірландський авіалоукостер Ryanair в літній сезон запустить 14 нових регулярних рейсів з Міжнародного аеропорту «Львів». Перші рейси запустять на початку липня, повідомила компанія на сайті.
Зокрема, двічі на тиждень компанія буде літати в Барі, Будапешт, Венецію, Дюссельдорф, Каунас, Палермо, Пізу, Познань, Лондон, Неаполь і Турин. Тричі — у Вроцлав, Краків і Варшаву. Таким чином, львівський аеропорт обслуговуватиме 17 маршрутів компанії.
Зазначимо, що з 28 березня Ryanair запустив 18 маршрутів з України з переходом на літню навігацію. На початок 2020 року лоукостер Ryanair перевіз 1,3 млн пасажирів в Україні.