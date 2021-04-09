Авіалоукостер Ryanair запускає 14 нових рейсів зі Львова до Європи

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Ірландський авіалоукостер Ryanair в літній сезон запустить 14 нових регулярних рейсів з Міжнародного аеропорту «Львів». Перші рейси запустять на початку липня, повідомила компанія на сайті.

Зокрема, двічі на тиждень компанія буде літати в Барі, Будапешт, Венецію, Дюссельдорф, Каунас, Палермо, Пізу, Познань, Лондон, Неаполь і Турин. Тричі — у Вроцлав, Краків і Варшаву. Таким чином, львівський аеропорт обслуговуватиме 17 маршрутів компанії.

Зазначимо, що з 28 березня Ryanair запустив 18 маршрутів з України з переходом на літню навігацію. На початок 2020 року лоукостер Ryanair перевіз 1,3 млн пасажирів в Україні.

Джерело: Liga.net, Ryanair