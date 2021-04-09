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Авіалоукостер Ryanair запускає 14 нових рейсів зі Львова до Європи

Авіалоукостер Ryanair запускає 14 нових рейсів зі Львова до Європи

Авіалоукостер Ryanair запускає 14 нових рейсів зі Львова до Європи


Ірландський авіалоукостер Ryanair в літній сезон запустить 14 нових регулярних рейсів з Міжнародного аеропорту «Львів». Перші рейси запустять на початку липня, повідомила компанія на сайті.

Зокрема, двічі на тиждень компанія буде літати в Барі, Будапешт, Венецію, Дюссельдорф, Каунас, Палермо, Пізу, Познань, Лондон, Неаполь і Турин. Тричі — у Вроцлав, Краків і Варшаву. Таким чином, львівський аеропорт обслуговуватиме 17 маршрутів компанії.

Авіалоукостер Ryanair запускає 14 нових рейсів зі Львова до Європи

Зазначимо, що з 28 березня Ryanair запустив 18 маршрутів з України з переходом на літню навігацію. На початок 2020 року лоукостер Ryanair перевіз 1,3 млн пасажирів в Україні.

Джерело: Liga.net, Ryanair

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