С момента начала работы в Украине лоукостер Ryanair перевез 1,3 млн пассажиров, в планах на текущий год — 2,1 млн пассажиров





В интервью изданию ЦТС представитель авиалоукостера Ryanair рассказал об итогах деятельности в Украине за 2019 год и планах на текущий год. В 2019 году Ryanair удвоил масштабы деятельности в Украине, выполняя 113 еженедельных рейсов в зимнем расписании 2019 года, по сравнению с 52 еженедельными рейсами зимой 2018 года.

Присутствие лоукостера было расширено за счет 3 новых украинских аэропортов: Харькова, Херсона и Одессы. Также были запущены 7 новых маршрутов в летнем расписании 2019 года и 25 новых маршрутов в зимнем расписании. В настоящее время в продаже в/из Украины более 40 маршрутов Ryanair. В следующем финансовом году компания рассчитывает перевезти 2,1 млн пассажиров.

С момента начала работы в сентябре 2018 года Ryanair перевез в/из Украины более 1,3 млн человек. Самые успешные направления — Барселона, Валенсия и Гданьск. В ближайшие пять лет Ryanair будет продолжить экспансию в Центральную и Восточную Европу, при этом конкретные планы будут зависеть от потребительского спроса, пропускной способности флота, конкурентных затрат на аэропорты и удовлетворения оперативных потребностей.

График на зиму 2020 года еще дорабатывается, однако украинское расписание на лето 2020 года рекордное и включает в себя 43 маршрута и 21 новый летний маршрут. Из этого числа 16 рейсов будут новыми для летнего расписания и 5 — совершенно новыми, которые соединят Харьков с Варшавой (Модлин), Херсон с Катовице, Львов с Будапештом и Познанью, а также Одессу с Берлином (Шенефельд).

Если говорить о глобальном рынке, то компания намерена перевозить 200 млн пассажиров в год в течение следующих 5 лет. Для сравнения, в 2019 финансовом году суммарный трафик вырос на 9% и превысил 142 млн пассажиров, средний тариф снизился на 6% — до 37 евро.

Напомним, что Мининфраструктуры хочет увеличить долю лоукостеров в Украине до 45% в 2020 году и до 63% в последующие годы.

Источник: ЦТС