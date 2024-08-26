Австралия вводит штраф в $60 000 для боссов, которые беспокоят сотрудников в нерабочее время

После жалобы работника Комиссия честной работы Австралии будет определять, насколько «неразумным» был запрос шефа — и будет оценивать, какой назначить ему штраф.

Австралийские работники с нетерпением ждали этого понедельника, поскольку с сегодняшнего дня в стране вступили в силу изменения в Закон о справедливом труде, которые запрещают руководителям наказывать персонал за то, что они не вышли на связь в нерабочее время. Более того, как отмечает The Guardian, оштрафованными могут быть сами шефы, которые «неразумно» побеспокоили сотрудника во время его законного отдыха.

В законе такое обновление называют «правом на отключение»:

«Право на отключение позволит работникам отказаться от ответов на звонки или сообщения, связанные с работой, во время отдыха», — говорится в инструкции Комиссии по вопросам государственной службы Австралии.

Доктор Габриэль Голдинг с юридического факультета Университета Аделаиды говорит, что меньшее количество сверхурочной (и неоплачиваемой) работы может снизить стресс и истощение работников, тогда как работодатели могут выиграть, поскольку производительность персонала в рабочее время возрастет:

«Сотрудники получат четкое время завершения рабочего дня и больше не будут нести бремя того, чтобы быть на связи по вопросам, связанным с работой, в свое личное время, с определенными разумными исключениями».

Подобные законы уже работают в рамках соглашений отдельных предприятий, а также в некоторых европейских странах — Еврокомиссия все еще оценивает их эффективность.

Закон вступает в силу для всех «работников национальной системы» с 26 августа, а для малых предприятий с этой же даты, но в 2025 году. В то же время запрет не является сплошным и предусматривает исключения — при рассмотрении нарушения будут учитывать причину и способ установления контакта, личные обстоятельства и наличие компенсации за вызов в нерабочее время.

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Изначально работник должен обратиться с жалобой к работодателю, тогда как в дальнейшем Комиссия по честной работе может выступить в роли посредника или арбитра. Если вопрос не решат полюбовно, то комиссия может выдать предписание о штрафе. Для компании он достигает $60 000, тогда как с работника могут потребовать до $13 000, уточняет BBC.