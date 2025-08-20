Авиационное топливо из навоза: реактор Ouro от Circularity Fuels превращает биогаз в синтез-газ

Стартап Circularity Fuels из Калифорнии представил компактную реакторную установку для преобразования биогаза в синтез-газ, который можно использовать для производства авиационного топлива.

Реактор Ouro использует отходы фермы по производству молока, а именно — коровий навоз. Ouro использует биогаз — смесь метана и углекислого газа, образующегося при разложении навоза в отстойниках, и превращает его в ключевой компонент топлива для самолетов.

Синтез-газ может быть далее переработан в реактивное топливо с использованием синтеза Фишера-Тропша — хорошо зарекомендовавшего себя промышленного метода. Представители Circularity Fuels заявляют, что производить синтез-газ можно прямо на ферме, а затем транспортировать его для дальнейшего использования.

«Фермеры в США и по всему миру сидят на нетронутой золотой жиле. Мы даем им возможность превращать отходы в прибыльный продукт, в котором авиакомпании отчаянно нуждаются. Впервые фермеры станут производителями возобновляемого топлива, не дожидаясь появления трубопроводной инфраструктуры, которая никогда не появится», — заявил гендиректор и основатель Circularity Fuels, доктор Стивен Битон.

Более 20 тыс. крупных животноводческих ферм в США ежегодно производят почти полмиллиарда тонн коровьего навоза, однако биогаз получают менее чем из 6% от общего объема этих отходов. Инновационный реактор в 100 раз дешевле традиционных технологий экологического получения синтез-газа.

В Circularity Fuels успешно продемонстрировали эффективность собственной разработки и заявили, что это будет первый в мире реактор, который превращает сырой биогаз из отстойника для отходов фермы в синтез-газ без необходимости сжигания. Ouro подключается к обычным электросетям и может непосредственно перерабатывать сырой биогаз, минуя дорогостоящие этапы предварительной обработки.

Кроме того, реактор может стабильно работать даже при наличии загрязнений, которые могут повредить другие риформеры. Разработка появляется в тот момент, когда авиакомпании сталкиваются с растущими требованиями по включению авиационного топлива в свой топливный баланс. Сейчас производство авиационного топлива обеспечивает лишь 1% потребностей отрасли.

«Если технологию переработки биогаза в SAF внедрить на всех пригодных для утилизации объектах США, местах захоронения отходов, включая фермы, свалки и очистные сооружения, она сможет производить 42 миллиона галлонов в день, что покроет 70% потребностей страны в реактивном топливе», — отмечают представители Circularity Fuels в пресс-релизе.

В этом году компания планирует продемонстрировать весь процесс переработки биогаза в реактивное топливо на ферме в Калифорнии. Благодаря широкомасштабному внедрению этой технологии компания могла бы помочь авиакомпаниям достичь своих целей в отрасли обеспечения качественным топливом и дать возможность фермерам заработать миллиарды на новом прибыльном деле.

