Interlune хочет добывать Гелий-3 на Луне до 2030 года – это потенциальное топливо для термоядерного синтеза

Среди основателей компании — бывшие сотрудники Blue Origin и астронавт миссии «Аполлон-17».

Interlune планирует стать первой компанией, которая будет добывать природные ресурсы на Луне и продавать их на Землю. Сначала стартап сосредоточится на Гелии-3 — изотопе гелия, который образуется термоядерным синтезом на Солнце.

В интервью Ars Technica один из основателей Interlune и бывший президент Blue Origin Роб Мейерсон сказал, что компания надеется запустить свою установку в одной из будущих коммерческих миссий на Луну при поддержке NASA. В планах это должно состояться уже в 2028-м, а полноценная работа стартует к 2030 году.

На этой неделе Interlune объявила, что привлекла $18 млн — из них $15 млн в ходе последнего раунда, возглавляемого Seven Seven Six (венчурной компанией, созданной сооснователем Reddit Алексисом Оганяном).

Гелий-3 — ресурс, на который нацелена Interlune — может быть использован на Земле для квантовых вычислений, медицинской визуализации и потенциально, как топливо для термоядерных реакторов. Гелий-3 переносится на Луну солнечным ветром, тогда как магнитосфера Земли отклоняет этот поток частиц. На нашей планете он существует в очень ограниченном количестве (как следствие испытаний ядерного оружия, ядерных реакторов и радиоактивного распада), а стоимость за литр достигает нескольких тысяч долларов.

Interlune также планирует миссию с отдельным модулем, который будет оценивать концентрации гелия-3 в выбранных участках.

