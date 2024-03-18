Новости Наука и космос 18.03.2024 в 12:41 comment views icon

Interlune хочет добывать Гелий-3 на Луне до 2030 года – это потенциальное топливо для термоядерного синтеза

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg

Катерина Даньшина

Автор новостей

Interlune хочет добывать Гелий-3 на Луне до 2030 года – это потенциальное топливо для термоядерного синтеза

Раздел Технологии выходит при поддержке Favbet Tech

Среди основателей компании — бывшие сотрудники Blue Origin и астронавт миссии «Аполлон-17».

Interlune планирует стать первой компанией, которая будет добывать природные ресурсы на Луне и продавать их на Землю. Сначала стартап сосредоточится на Гелии-3 — изотопе гелия, который образуется термоядерным синтезом на Солнце.

В интервью Ars Technica один из основателей Interlune и бывший президент Blue Origin Роб Мейерсон сказал, что компания надеется запустить свою установку в одной из будущих коммерческих миссий на Луну при поддержке NASA. В планах это должно состояться уже в 2028-м, а полноценная работа стартует к 2030 году.

На этой неделе Interlune объявила, что привлекла $18 млн — из них $15 млн в ходе последнего раунда, возглавляемого Seven Seven Six (венчурной компанией, созданной сооснователем Reddit Алексисом Оганяном).

Гелий-3 — ресурс, на который нацелена Interlune — может быть использован на Земле для квантовых вычислений, медицинской визуализации и потенциально, как топливо для термоядерных реакторов. Гелий-3 переносится на Луну солнечным ветром, тогда как магнитосфера Земли отклоняет этот поток частиц. На нашей планете он существует в очень ограниченном количестве (как следствие испытаний ядерного оружия, ядерных реакторов и радиоактивного распада), а стоимость за литр достигает нескольких тысяч долларов.

Interlune также планирует миссию с отдельным модулем, который будет оценивать концентрации гелия-3 в выбранных участках.

Онлайн-курс Pyton.
Опануйте PYTHON з нуля та майте проект у своєму портфоліо вже через 4 місяця.
Приєднатися

Майнинг астероидов не за горами. Стартап AstroForge в 2023 году попытается извлечь полезные ископаемые из гигантского космического камня

Раздел Технологии выходит при поддержке Favbet Tech

Favbet Tech – это IT-компания со 100% украинской ДНК, которая создает совершенные сервисы для iGaming и Betting с использованием передовых технологий и предоставляет доступ к ним. Favbet Tech разрабатывает инновационное программное обеспечение через сложную многокомпонентную платформу, способную выдерживать огромные нагрузки и создавать уникальный опыт для игроков. IT-компания входит в группу компаний FAVBET.

Продолжается конкурс авторов ИТС. Напиши статью о развитии игр, гейминг и игровые девайсы и выигрывай профессиональный игровой руль Logitech G923 Racing Wheel, или одну из низкопрофильных игровых клавиатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard!


Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить