Америций для Америки: NASA испытывает новое ядерное топливо для дальнего космоса

В NASA испытывают америций-241 в качестве нового ядерного топлива для космических аппаратов, предназначенных для для дальних миссий.

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NASA уже давно использует радиоизотопные энергетические установки для исследований дальнего космоса. Эти ядерные энергетические установки вырабатывают электроэнергию для космических аппаратов и научных приборов, преобразуя тепло, выделяемое при естественном распаде радиоактивных материалов.

Сейчас плутоний-238 служит ключевым источником получения тепловой энергии для NASA. Однако уже длительное время существует интерес к использованию америция-241 в качестве альтернативы. Сейчас NASA совместно с Университетом Лестера проводит испытания америция.

Система базируется на свободнопоршневом преобразователе Стирлинга, который преобразует тепло изотопов в электричество. В отличие от традиционных двигателей с коленчатым валом, преобразователь Стирлинга работает с поршнями, свободно плавающими внутри двигателя.

За счет этой конструкции удается достигать минимального износа, поскольку не используются поршневые кольца или вращающиеся подшипники. Это позволяет преобразователю генерировать еще больше электричества с течением времени.

Университет Лестера предоставил имитаторы источника тепла и корпус генератора, а Исследовательская лаборатория Стирлинга NASA им. Гленна предоставила испытательную станцию, преобразовательное оборудование и вспомогательное оборудование. Испытательный стенд генератора Стирлинга работал на двух имитаторах источника тепла на основе америция-241 с электрообогревом, которые имели те же размеры, что и настоящие.

Одним из ключевых преимуществ конструкции испытательного стенда, как показали испытания, является его способность поддерживать электроснабжение даже в случае отказа преобразователя Стирлинга. Этот прорыв открывает большие перспективы для генератора Стирлинга на основе радиоизотопа америция как надежного источника энергии для длительных космических полетов.

Источник: NotebookCheck