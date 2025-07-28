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Новости Технологии 28.07.2025 comment views icon

Америций для Америки: NASA испытывает новое ядерное топливо для дальнего космоса

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Олександр Федоткін

Автор новостей и статей

Америций для Америки: NASA испытывает новое ядерное топливо для дальнего космоса

В NASA испытывают америций-241 в качестве нового ядерного топлива для космических аппаратов, предназначенных для для дальних миссий.

NASA уже давно использует радиоизотопные энергетические установки для исследований дальнего космоса. Эти ядерные энергетические установки вырабатывают электроэнергию для космических аппаратов и научных приборов, преобразуя тепло, выделяемое при естественном распаде радиоактивных материалов.

Сейчас плутоний-238 служит ключевым источником получения тепловой энергии для NASA. Однако уже длительное время существует интерес к использованию америция-241 в качестве альтернативы. Сейчас NASA совместно с Университетом Лестера проводит испытания америция. 

Система базируется на свободнопоршневом преобразователе Стирлинга, который преобразует тепло изотопов в электричество. В отличие от традиционных двигателей с коленчатым валом, преобразователь Стирлинга работает с поршнями, свободно плавающими внутри двигателя.

За счет этой конструкции удается достигать минимального износа, поскольку не используются поршневые кольца или вращающиеся подшипники. Это позволяет преобразователю генерировать еще больше электричества с течением времени. 

Университет Лестера предоставил имитаторы источника тепла и корпус генератора, а Исследовательская лаборатория Стирлинга NASA им. Гленна предоставила испытательную станцию, преобразовательное оборудование и вспомогательное оборудование.  Испытательный стенд генератора Стирлинга работал на двух имитаторах источника тепла на основе америция-241 с электрообогревом, которые имели те же размеры, что и настоящие.

Одним из ключевых преимуществ конструкции испытательного стенда, как показали испытания, является его способность поддерживать электроснабжение даже в случае отказа преобразователя Стирлинга. Этот прорыв открывает большие перспективы для генератора Стирлинга на основе радиоизотопа америция как надежного источника энергии для длительных космических полетов.

Источник: NotebookCheck

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