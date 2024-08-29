Baldur’s Gate 3 удивляет снова: фанат разблокировал 15 минут скрытых катсцен

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Larian Studios: «Это невозможно!». Игроки: «Подержите мое зелье».

Ютубер SlimX открыл для игроков Baldur’s Gate 3 новое измерение игры. Он нашел способ активировать скрытые сцены, которые разработчики из Larian Studios считали недоступными для аудитории.

Эти сцены помечены в файлах игры специальным флажком «IMPOSSIBLE». Однако SlimX выяснил, что достаточно изменить значение этого флажка на «true», чтобы увидеть ранее недоступный контент.

В своем 15-минутном видео блогер показал различные взаимодействия между персонажами. Среди них — реакции Шэдоухарт на удаление ее из команды, которые меняются в зависимости от уровня одобрения игрока. Также можно увидеть, как Минтара расспрашивает о причинах, почему ее пощадили.

Отдельное внимание привлекает вырезанная финальная сцена. В ней вся команда будто издевается над Гейлом, спрашивая мага, почему он грустит после победы над главным антагонистом.

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С выходом седьмого патча для Baldur’s Gate 3 игроков ожидают новые открытия. Например, на очень плохой финал для Темного Соблазна.

Напомним, Larian поделились статистикой о том, как игроки проходили Baldur’s Gate 3.

Источник: PCgamer

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