Новости Игры 19.08.2024 в 23:36 comment views icon

Baldur’s Gate 3 получит новый злой финал — геймплейный тизер от Larian

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Андрій Русанов

Автор сайта

Baldur’s Gate 3 получит новый злой финал — геймплейный тизер от Larian

Раздел Игры выходит при поддержке?

Baldur’s Gate 3 получит очень плохой новый финал для Темного Соблазна в сентябре. Larian Studios показала его геймплейный тизер.

В заметке в X Twitter Larian показала персонажа Темного Соблазна, который приносит в жертву своих спутников: Шедоухарт, Лаезель и Вилла. Он использует контроль разума, чтобы принудить их к смертельному прыжку. Видео длится 52 секунды.

Новый финал появится вместе с последним большим обновлением Baldur’s Gate 3 в сентябре. Конкретная дата выпуска еще не объявлена.

«Отец должен был бы гордиться. Примите свою судьбу и наслаждайтесь новым кинематографическим тизером со злым концом для Темного Соблазна, который выйдет в этом сентябре».

Baldur’s Gate 3 стала неожиданным хитом 2023 года. Larian завершила игру, и не собирается выпускать дополнений к ней. Но, как видим, Baldur’s Gate 3 все еще способна удивить.

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Baldur’s Gate 3: редкий финал, который видели лишь 34 игрока из миллионов

Источник: IGN

Раздел Игры выходит при поддержке?

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