Baldur’s Gate 3 получит новый злой финал — геймплейный тизер от Larian

Baldur’s Gate 3 получит очень плохой новый финал для Темного Соблазна в сентябре. Larian Studios показала его геймплейный тизер.

В заметке в X Twitter Larian показала персонажа Темного Соблазна, который приносит в жертву своих спутников: Шедоухарт, Лаезель и Вилла. Он использует контроль разума, чтобы принудить их к смертельному прыжку. Видео длится 52 секунды.

Новый финал появится вместе с последним большим обновлением Baldur’s Gate 3 в сентябре. Конкретная дата выпуска еще не объявлена.

Father would be so proud.

Embrace your destiny and feast your eyes on a new evil ending cinematic teaser for the Dark Urge, landing this September 👇

Warning: contains spoilers! pic.twitter.com/1TkwDGqyle

— Baldur’s Gate 3 (@baldursgate3) August 19, 2024