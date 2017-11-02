Barnes & Noble представила E Ink ридер Nook GlowLight 3 с регулируемой цветовой температурой подсветки по цене $119

Американская компания Barnes & Noble представила ридер для чтения элктронных книг Nook GlowLight 3. Эта модель стала первым новым ридером компании с 2015 года, когда на рынок вышел водонепроницаемый алюминиевый Nook GlowLight Plus.

Тем не менее, судя по характеристикам, новая модель GlowLight 3 является шагом назад по сравнению с моделью двухлетней давности – она потеряла не только стильный алюминиевый корпус, но и способность противостоять влаге. Самое интересное, что при этом нельзя сказать, что разработчики сделали это ради экономии средств – новинка стоит $119, тогда как за GlowLight Plus просят всего на $10 больше.

Самым интересным нововведением Nook GlowLight 3 стала LED-подсветка с регулируемой цветовой температурой, которая позволяет выбрать обычный режим GlowLight Illumination или же Night Mode с более “теплой” подсветкой, которая позволяет проще заснуть своему владельцу. Интересно, что данный режим можно включить вручную или же выбрать автоматическую регулировку, которая будет постепенно делать подсветку теплее с наступлением темного времени суток.

Внешне Nook GlowLight 3 практически аналогичен старому Nook Simple Touch – тот же дизайн, софттач-покрытие, широкие окантовки экрана и аппаратные кнопки перелистывания страниц. На изображениях видно, что кнопки заметно переработали, теперь это не тугие “мембраны”, а отдельные сдвоенные клавиши. Для зарядки аккумулятора и загрузки контента предусмотрен порт micro-USB.

Из технических характеристик можем отметить 6-дюймовый экран E Ink Carta HD с плотностью пикселей 300 PPI, хранилище данных на 8 ГБ (2,5 ГБ из которых зарезервировано под контент из NOOK Store ) и Wi-Fi модуль. По словам производителя аккумулятор Nook GlowLight 3 способен выдержать до 50 дней чтения в режиме: 30 минут чтения в день, не более 5 прочитанных страниц в минуту, подсвтека Glowlight на 80% яркости, Wi-Fi отключен. Ридер поддерживает форматы кни ePub и PDF, а также просмотр изображений форматов JPG, GIF, PNG и BMP.

В данный момент на официальном сайте открыт предзаказ на Barnes & Noble Nook GlowLight 3 по цене $119,99, отгрузки покупателям стартуют через неделю, 8 ноября 2017 года.

Источник: Barnes & Noble