Baykar подарит Украине три беспилотника Bayraktar TB2 — те самые, на которые украинцы собрали 600 миллионов гривен за три дня

Помните, как на прошлой неделе в рамках благотворительного сбора, организованного Сергеем Притулой и Игорем Лаченковым, украинцы в рамках проекта «Народный Байрактар» за трое суток выбрали 600 миллионов гривен для покупки ударных беспилотников Bayraktar TB2 для ВСУ? Так вот, турецкая компания Baykar решила подарить Украине три беспилотника TB2. Об этом производитель сообщил на своей странице в Twitter.

В Baykar сообщили, что тронуты солидарностью и решительностью украинцев. Турецкий производитель заверил, что не будет принимать оплату за TB2 и безвозмездно отправит три БПЛА на украинский фронт. Вообще украинцы собрали на четыре TB2, но начальная цель была три беспилотника.

Baykar'dan duyuru!

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Announcement from Baykar!

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Оголошення від Baykar! pic.twitter.com/VQxZ5s2jnY — BAYKAR (@BaykarTech) June 27, 2022

В Baykar призвали направить собранные народом Украины средства на другую помощь в борьбе за его независимость против российских оккупантов. Спасибо, Baykar!