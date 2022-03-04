BBC возрождает коротковолновые радиопередачи времен Второй мировой войны, поскольку россия блокирует распространение новостей о вторжении в Украину

BBC возобновляет трансляции информационных бюллетеней в россии с использованием коротковолнового радио – технологию вещания времён Второй мировой войны. Это вынужденная мера, к которой пришлось прибегнуть после блокирования в рф доступа к сайтам BBC.

Коротковолновое радио использует частоты, которые позволяют вести трансляции на большие расстояния и доступны на портативных устройствах. BBC сообщает, что её коротковолновое вещание будет доступно на частотах 15735 кГц с 18:00 до 20:00 и 5875 кГц с полуночи до 2:00 по киевскому времени. Новости будут читать на английском языке, их планируется транслировать в Киеве, а также в «некоторых частях россии».

Коротковолновое радио имеет долгую историю вещания в условиях военного времени. The Guardian сообщает, что пик его использования пришелся на период холодной войны, но оно также использовалось во время Второй мировой войны для пропаганды. BBC World Service прекратила использование этой технологии в Европе в 2008 году, спустя 76 лет.

Помимо BBC News, российские власти также ограничили доступ к новостным ресурсам «Радио Свобода», «Голос Америки», «Медуза» и Deutsche Welle. Ранее BBC сообщала, что после вторжения россии в Украину её русскоязычная аудитория значительно увеличилась.

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В Twitter BBC рекомендует устанавливать приложения для iOS и Android, а также подписываться на службу в социальных сетях, чтобы и далее иметь возможность получать доступ к новостям.

Источник: The Verge