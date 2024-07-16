БЭБ заблокировало работу предприятия «Украинская броня» — руководителя подозревают в финансовых махинациях

Бюро экономической безопасности (БЭБ) заблокировало работу предприятия «Украинская броня» из-за обвинений в нанесении ущерба государству. Что говорят обе стороны.

Следствие

Еще в мае 2023 года, после обысков и изъятия бронежилетов и другой амуниции на более ₴40 млн, счета компании были арестованы. Уже почти год работа предприятия фактически заблокирована, «Украинская броня» не участвует в госзакупках. В этом месяце Денис Милиневский, коммерческий директор компании, получил от БЭБ подозрение в неуплате налогов и финансовых махинациях. Продолжается расследование, и экспертиза, которая должна доказать нанесение ущерба.

Следователи подозревают подделку документов, по которым в апреле-июне 2022 года «Украинская броня» смогла иметь льготы по ввозу в Украину военных товаров — которые якобы на самом деле реализовывались через специализированные магазины. Таким образом ввезли товара на более ₴100 млн, из которых государство недополучило ₴30 млн налогов.

Версия компании

Как говорит Денис Милиневский, БЭБ засчитала неуплату налогов за весь импорт компании, несмотря на то, что тогда действовала дополнительная ставка единого налога 2%. Осенью прошлого года компания жаловалась в Офис президента, где обещали разобраться с ситуацией, но до сих пор ничего не изменилось.

В 2024 году «Украинская броня» стремилась производить и продавать государству собственную амуницию. Производитель построил соответствующие мощности и преодолел все необходимые бюрократические препятствия. В декабре компания стала первым производителем с сертификацией Минобороны на бронежилеты для военнослужащих — таких компаний только две.

«Украинская броня» связывает открытые дела с наращиванием собственного производства, которое давало возможность участвовать в тендерах Минобороны — якобы после этого начались действия БЭБ. Так считает генеральный директор компании Ян Гончаров. По его словам, тогда производство компаний выросло в десять раз. Аресты счетов и уголовное дело фактически сделали невозможным производство и привлечение инвестиций.

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Только шесть производителей в Украине, среди них и «Украинская броня», могут изготавливать бронежилеты в соответствии со всеми имеющимися требованиями. Также компания производит баллистические шлемы и другую тактическую амуницию. Но производство компании заблокировано уже год из-за этого дела.

«Украинская броня» продает товары в интернет-магазине и шести собственных магазинах в Киеве, Белой Церкви, Запорожье и Днепре. В 2019 году бренд компании UARM появился на рынке США.

С начала массированного российского вторжения в 2023 году «Украинская броня» поставляла частям ВСУ напрямую 60 тыс. бронеплит и 30 тыс. шлемов. В 2024-м намеревалась продать собственную амуницию государству.

Государственный оператор тыла (ДОТ) должен был приобрести около 135 тыс. бронежилетов через тендер на 10 лотов. Удалось найти поставщика только на один из них — изготовление 15 тыс. бронежилетов. Остальные закупки «зависли» из-за нехватки поставщиков, соответствующих условиям тендеров. Производство «Украинской брони» может предоставить 45 тыс. бронежилетов и около трети годовых потребностей Сил обороны Украины в бронированной амуниции, но из-за изложенной ситуации этого не происходит.

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Источник: Forbes