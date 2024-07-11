Берегите ДНК. Ученые определили, чем космическая радиация угрожает Земле

Ученые обнаружили, что мощные выбросы солнечных частиц способны нанести серьезный вред озоновому слою Земли. Это может привести к повышению уровня ультрафиолетового излучения на поверхности планеты в течение нескольких лет.

Недавнее исследование показало, что мощный выброс солнечных частиц может истощить озоновый слой и повысить уровень ультрафиолета на поверхности и увеличить повреждение ДНК. Однако ситуация становится критической, когда такой выброс совпадает с периодом слабого магнитного поля Земли В этом случае повреждение озона продлится шесть лет, а уровень ультрафиолета возрастет на 25%. Это приведет к увеличению повреждения ДНК солнечным излучением на 50%.

Магнитное поле Земли обеспечивает критически важную защиту от солнечной радиации. Оно действует как гигантский магнит, отклоняя заряженные частицы. Однако сила поля меняется со временем. За последнее столетие северный магнитный полюс сместился на 40 километров в год, а общая сила поля уменьшилась на 6%.

Геологические записи свидетельствуют о периодах, когда магнитное поле Земли было очень слабым или вообще отсутствовало. Последствия этого можно увидеть на примере Марса, который потерял свое глобальное магнитное поле в далеком прошлом, а вместе с ним и большую часть атмосферы.

Ученые обнаружили следы чрезвычайно мощных солнечных событий Солнечные события, также известные как солнечные вспышки или солнечные бури, — это мощные выбросы энергетических частиц, преимущественно протонов, с поверхности Солнца в истории Земли. Некоторые из них были в тысячи раз сильнее, чем что-либо, зафиксированное современными приборами. Такие экстремальные события случаются примерно раз в несколько тысячелетий. Последнее подобное явление произошло около 993 года нашей эры.

Исследователи предполагают, что комбинация слабого магнитного поля и экстремальных солнечных событий могла повлиять на эволюцию жизни на Земле. Например, последний период слабого магнитного поля, который начался 42 000 лет назад и длился примерно 1000 лет, совпал с исчезновением неандертальцев в Европе и вымиранием сумчатой мегафауны в Австралии.

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Ученые также связывают происхождение многоклеточных животных в конце эдиакарского периода Эдиакарский период (или эдиакарий) — это последний период докембрийской эры, который длился примерно от 635 до 541 миллионов лет назад. и быструю эволюцию различных групп животных во время кембрийского взрыва Кембрийский взрыв — это относительно короткий период (примерно 13-25 миллионов лет), произошедший в начале кембрийской эпохи, во время которого появилось много основных групп животных. Этот период длился примерно от 541 до 520 миллионов лет назад и характеризуется резким увеличением разнообразия сложных многоклеточных организмов. с геомагнетизмом и высоким уровнем ультрафиолета. Особое внимание привлекает одновременная эволюция глаз и твердых оболочек тела у нескольких неродственных групп животных. Под неродственными группами понимают организмы, которые не имеют общего близкого предка и принадлежат к разным эволюционным ветвям. Например, моллюски, членистоногие и позвоночные развили глаза независимо друг от друга. Ученые рассматривают эту параллельную эволюцию как лучший способ обнаружить и избежать вредных ультрафиолетовых лучей.

Источник: Space, Wikipedia