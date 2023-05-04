Так будет выглядеть конец света — астрономы увидели, как старая солнцеподобная звезда поглотила расположенную рядом экзопланету

Похожая судьба может настигнуть Землю через 5 млрд лет, когда наше Солнце приблизится к завершению своей жизни.

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У нашей планеты есть свой срок годности – через миллиарды лет Солнце исчерпает собственные запасы водородного топлива и превратится в красного гиганта, поглотив Меркурий, Венеру и, вероятно, Землю. Это естественный этап в жизненном цикле многих звезд – но если раньше ученые только делали предположение о таком сценарии, то сейчас смогли наблюдать его непосредственно.

Астрономы Калифорнийского технологического института и Массачусетского технологического института наблюдали за солнцеподобной звездой ZTF SLRN-2020 (расположенной в 12 000 световых лет от нас), которая в течение нескольких месяцев поглощала газового гиганта размером с Юпитер.

Сначала система обзора неба Zwicky Transient Facility (ZTF) зафиксировала звезду, которая в течение 10 дней стала в 100 раз ярче, чем раньше, а затем снова угасла. Исследователи предположили, что она взрывается сверхновой звездой, но более тщательный обзор исключил эту гипотезу.

«Мы ожидали, что это звезда, которая взрывается сверхновой. Но данные обсерватории Кека показали, что объект не зажигал горячий газ, как бывает при этом процессе. Мы не могли понять, что происходит», – говорит Кишалай Дэ, ведущий автор исследования.

Данные, собранные телескопом NEOWISE, показали, что звезда становилась ярче в инфракрасном свете в течение девяти месяцев, прежде чем ZTF зафиксировал оптическое увеличение яркости (инфракрасное свечение видно до сих пор, говорит команда).

Собрав все данные, астрономы составили наиболее вероятную версию происходящего. Старая звезда постепенно расширялась, пока ее поверхность не достигла орбиты планеты-жертвы, которая впоследствии и сама начала распадаться. Материал с обеих планет выбросило в космос, где он превратился в инфракрасный след, который удалось увидеть NEOWISE.

Весь процесс «конца света» длился 9 месяцев, рассмотреть его можно на анимации ниже.

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Исследование было опубликовано в журнале Nature 3 мая.