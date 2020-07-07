Беспроводная зарядка с функцией УФ-стерилизации Samsung UV Sterilizer будет продаваться по всему миру

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На прошлой неделе Samsung представила в Таиланде весьма интересный аксессуар под стать нынешнему духу времени — футляр UV Sterilizer для гаджетов, выполняющий одновременно роль беспроводной станции и стерилизатора. Однако на тот момент не было понятно, будет ли Samsung продавать этот аксессуар где-то еще. Сегодня ситуация прояснилась — производитель подтвердил, что 10-ваттное беспроводное ЗУ в форме компактного футляра с функцией для стерилизации и дезинфекции смартфонов и прочих мелких предметов будет выпущено по всему миру.

Samsung UV Sterilizer воздействует на патогенные микроорганизмы ультрафиолетом — двойные ультрафиолетовые лампочки обеззараживают предметы сверху и снизу за 10 минут, после чего автоматически отключаются, чтобы не повредить устройство. После отключения ультрафиолетовых ламп устройство продолжит заряжать устройства с поддержкой Qi мощностью до 10 Вт.

Эффективен Samsung UV Sterilizer будет и против нового коронавируса, избавив от необходимости «поливать» устройства антисептиками и спиртом. По крайней мере, многие исследовательские организации, включая Национальную академию наук, инженерии и медицины (NASEM) считают, что новый коронавирус SARS-CoV-2, как и другие вирусы этого семейства, не переносит ультрафиолет.

Сроки поступления Samsung UV Sterilizer в продажу в Украине пока не сообщаются. На данный момент целевые странички появились в магазинах Samsung в Румынии, Сингапуре и Гонконге. В Германии его продают за 58,38 евро (около 1 774 гривны).

Размеры Samsung UV Sterilizer — 228х128х49 мм.

Остается добавить, что Samsung далеко не первая компания, которой пришла в голову идея объединить беспроводное зарядное устройство с УФ-стерилизатором. Как сообщает TechCrunch, только в прошлом месяце Mophie и Invisible Shield выпустили аналогичные устройства стоимостью $80 и $60 соответственно.

Также можно вспомнить о фирменном сервисе Samsung Galaxy Sanitizing, в рамках которого компания бесплатно дезинфицирует устройства Galaxy (он работает и в Украине).

Источник: Samsung