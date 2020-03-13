Galaxy Sanitizing: Samsung бесплатно дезинфицирует устройства Galaxy, в том числе и в Украине





Общеизвестно, что довольно много грязи, а также вирусов и бактерий, собирается не только на деньгах, но и на смартфонах, которые давно стали неотъемлемой частью нашей жизни. То есть, да, в свете текущей пандемии коронавируса в мире особенно важно проводить дезинфицирование мобильных телефонов и еще важнее делать это правильно, чтобы не повредить устройство. И вот сейчас Samsung Electronics объявила о запуске нового сервиса Galaxy Sanitizing, нацеленного, как несложно догадаться по названию, как раз на борьбу с распространением патогенных микроорганизмов. Он запущен во множестве стран по всему миру, включая Украину.

Многие вирусы, в том числе и новый коронавирус вирус 2019-nCoV, чувствительны к ультрафиолету. Именно таким способом Samsung предлагает владельцам устройств бренда Galaxy продезинфицировать свои устройства. То есть, все желающие могут смело нести свои смартфоны Galaxy, часы Galaxy Watch и наушники Galaxy Buds на обеззараживание в фирменные сервис-центры и официальные магазины Samsung. Само собой, услуга полностью бесплатна.

В Samsung особо подчеркивают, что использование абразивных материалов или агрессивных химических веществ могут повредить экран или его олеофобное покрытие.

На данный момент сервис Galaxy Sanitizing доступен в 19 странах, включая Украину, Аргентину, Чили, Хорватию, Данию, Финляндию, Японию, Корею, Малайзию, Новую Зеландию, Норвегию, Пакистан, Перу, Польшу, Россию, Испанию, Швецию, Россию, США и Вьетнам. В ближайшее время он распространится еще на 25 стран: Австралию, Австрию, Канаду, Чехию, Францию, Грецию, Гонконг, Болгарию, Индию, Индонезию, Израиль, Италию, Иорданию, Казахстан, Латвию, Мексику, Нидерланды, Панаму, Филиппины, Румынию, Сингапур, Тайвань, Таиланд, ОАЭ и Великобританию.

Источник: SamMobile