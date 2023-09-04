Новости Авто 04.09.2023 в 15:53

Беспилотные такси Cruise заблокировали скорую в Сан-Франциско, что привело к смерти пациента. Разработчик говорит, что это не так

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Юрій Орос

Автор новин

Пожарная служба Сан-Франциско заявила, что 2 беспилотных такси Cruise заблокировали карету скорой помощи с пациентом, который умер впоследствии в больнице.

Беспилотные такси Cruise заблокировали скорую в Сан-Франциско, что привело к смерти пациента. Разработчик говорит, что это не так

Пациент попал в ДТП, рядом с местом остановились два Cruise. Машины заняли две правые полосы четырехполосной дороги с односторонним движением. В отчете сказано, что из-за них пришлось переместить автомобиль полицейских, и это якобы вызвало задержку, что могло стать критическим для пациента, который умер через 20-30 мин после прибытия в Zuckerberg San Francisco General Hospital, что в 3,9 км от места аварии.

Cruise — это компания из структуры General Motors, которая занимается автономными автомобилями. Они заявили о невиновности и показали NYT кадры со своей стороны. На них «видно, что одно из такси начало движение с неправильной позиции еще до того, как пострадавшего загрузили в скорую, а другой стоял в правой полосе, пока скорая не проехала».

Руководитель пожарной службы Жанин Николсон сказала, что в таких инцидентах «секунды имеют значение», и проблема в том, что спасатели не имели доступа к пациенту. Также она была возмущена, что Cruise не берет ответственность ни за что.

Аарон Пескин, президент Наблюдательного совета Сан-Франциско, напомнил, что независимо от того, что привело к смерти жертвы, общее количество инцидентов с участием беспилотных автомобилей вызывает большое беспокойство.

Согласно подсчетам Пожарной службы, этот случай был более 70-м с участием автономных транспортных средств Cruise и Waymo (обе поддерживаются Alphabet, материнской компании Google), с тех пор как они начали предоставлять услуги на улицах Сан-Франциско в прошлом году. А некоторые из городских чиновников намекают, что это число сильно занижено, поскольку зарегистрированные инциденты касаются только столкновений, игнорируя другие типы.

Недавно роботакси Cruise врезалось в пожарную машину, возможно у не любви службы к компании крылья растут отсюда. Были у беспилотников также и проблемы с полицейскими Сан-Франциско — которые остановили беспилотное такси Cruise за нарушение правил, но ничего не смогли поделать.

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