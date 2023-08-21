Роботакси Cruise врезалось в пожарную машину – регулятор требует сократить автопарк на 50%

Через неделю после получения разрешения на полноценную работу в Сан-Франциско роботакси Cruise попало в ДТП – автомобиль столкнулся с пожарной машиной, в результате чего пострадал один человек.

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В ответ департамент автомобильных транспортных средств Калифорнии призвал Cruise сократить свой автопарк на 50% – в частности, выпускать 50 беспилотных такси в день и 150 ночью до завершения расследования.

«Безопасность тех, кто ездит по дорогам, является приоритетом нашего департамента», – говорится в заявлении департамента, где отмечается, что регулятор после расследования имеет право приостановить или отменить тестирование и/или разрешения на развертывание, если будет выявлен необоснованный риск для общественной безопасности.

В Cruise заявили, что выполнят запрос:

«Каждый день на дорогах США погибают более ста человек, и бесчисленное количество людей получают тяжелые ранения. Мы считаем очевидным, что Cruise оказывает положительное влияние на общую безопасность дорожного движения, и с нетерпением ждем сотрудничества с департаментом, чтобы внести любые улучшения и предоставить любые данные, необходимые для усиления безопасности и эффективности нашего автопарка».

В компании рассказали о деталях аварии, отметив, что один из беспилотных электромобилей Chevy Bolt EV выехал на перекресток на зеленый свет светофора, и столкнулся с пожарной машиной, направлявшейся к месту чрезвычайной ситуации.

Еще один инцидент, связанный с роботакси Cruise, произошел несколькими днями раньше – тогда около 10 беспилотных автомобилей заблокировали движение для транспортных средств с людьми. В компании объяснили это плохой связью, которая нарушилась из-за фестиваля, который проходил неподалеку.

Компании Cruise и Waymo некоторое время работали в Сан-Франциско в ограниченном режиме – первая взимала плату за поездки без водителя ночью, а вторая за услуги роботакси по всему городу в любое время суток, но при наличии оператора безопасности. Однако Комиссия по коммунальным услугам Калифорнии неделю назад в конце концов позволила роботакси компаний работать полноценно: иметь доступ ко всему полуострову, возможность курсировать в любое время суток и брать деньги за все поездки.

Правда, разрешение было предоставлено с примечанием: если появятся сообщения о новых инцидентах – комиссия может ограничить работу такси или вообще отменить разрешения. Ранее городской прокурор Сан-Франциско Дэвид Чиу уже подал ходатайство в комиссию о приостановлении планов Cruise и Waymo взимать плату за поездки на роботакси в городе в любое время.

Еще во время начального запуска службы роботакси власти и жители Сан-Франциско регулярно жаловались на их работу, в частности в том, что касается блокировки дорог, создания пробок и препятствованию проезду автомобилей экстренной помощи. Некоторые наиболее активные жители даже выключали автомобили, установив дорожные конусы на капот.

Источник: Techcrunch