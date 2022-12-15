Беспилотный реактивный истребитель Bayraktar Kızılelma совершил свой первый полёт

Компания Baykar сообщила о первом успешном полёте реактивного истребителя Bayraktar Kızılelma, который был разработан на национальном уровне. Полёт длился 18 минут.
Проект Bayraktar Kızılelma был начат в 2021 году. Компания Baykar создавала его на 100% собственным капиталом. Летательный аппарат с бортовым номером TC-ÖZB сошёл с производственной линии 14 ноября 2022 года и был передан в Центр лётной подготовки и испытаний. После испытаний, продолжавшихся в течение месяца, состоялся первый полёт БПЛА – примерно через год после начала проекта.
Bayraktar Kızılelma разрабатывался с учётом необходимости использования на коротких взлётно-посадочных полосах. К примеру, он может применяться на кораблях. Конструкция беспилотника обеспечивает низкую радиолокационную заметность. Как отмечает разработчик, первый турецкий беспилотный истребитель, имеющий взлётный вес 6 тонн, будет использовать все боеприпасы национального производства и будет иметь запланированную грузоподъёмность 1500 кг.
Ожидается, что истребитель Bayraktar Kızılelma можно будет использовать для выполнения различных военных задач, включая воздушный бой, стратегические наступательные действия, авиационную поддержку, подавление и уничтожение средств противовоздушной обороны противника и т.д.
Напомним, этот беспилотный аппарат планируется выпускать с двигателями украинского производства в виде двух модификаций: дозвуковой MIUS-A с двигателем АИ-25ТЛТ от «Ивченко-Прогресс» и сверхзвуковой MIUS-B с двигателем «Ивченко-Прогресс» АИ-322Ф или турецким TEI TF-6000. Как ожидается, Bayraktar Kızılelma будет производиться на будущем украинском заводе.
Источник: baykartech
- В начале августа стало известно, что Baykar зарегистрировала представительство в Украине и приобрела участок для строительства завода, где будет производить беспилотники. Еще в конце сентября 2021 правительство подписало меморандум с турецкой компанией Bayraktar Savunma о строительстве учебно-испытательного центра, в котором также говорилось о возможности организации в перспективе совместного производства БПЛА на украинской территории.
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- В начале февраля 2022 Киев и Анкара подписали дополнительное соглашение, предусматривающее создание завода по изготовлению беспилотников Bayraktar в Украине. Сам завод могут построить в Украине в течение нескольких месяцев, а запустить – в конце 2023 года.
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- В Украине будут производиться все системы и компоненты беспилотников (не только фюзеляж, но и электроника и программное обеспечение). Партнеры уже приступили к строительству фабрики, исследовательского центра и центра передового производства — проект находится на этапе планирования. В недавнем интервью «Повернись живим» гендиректор компании Халук Байрактар подтвердил, что вскоре Baykar начнет реальные инвестиции.