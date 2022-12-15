Беспилотный реактивный истребитель Bayraktar Kızılelma совершил свой первый полёт

Компания Baykar сообщила о первом успешном полёте реактивного истребителя Bayraktar Kızılelma, который был разработан на национальном уровне. Полёт длился 18 минут.

Проект Bayraktar Kızılelma был начат в 2021 году. Компания Baykar создавала его на 100% собственным капиталом. Летательный аппарат с бортовым номером TC-ÖZB сошёл с производственной линии 14 ноября 2022 года и был передан в Центр лётной подготовки и испытаний. После испытаний, продолжавшихся в течение месяца, состоялся первый полёт БПЛА – примерно через год после начала проекта.

Bayraktar Kızılelma разрабатывался с учётом необходимости использования на коротких взлётно-посадочных полосах. К примеру, он может применяться на кораблях. Конструкция беспилотника обеспечивает низкую радиолокационную заметность. Как отмечает разработчик, первый турецкий беспилотный истребитель, имеющий взлётный вес 6 тонн, будет использовать все боеприпасы национального производства и будет иметь запланированную грузоподъёмность 1500 кг.

Курс ФІНАНСОВИЙ ДИРЕКТОР Ставайте досвідченим фахівцем з фінансів на рівні директора! РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

Ожидается, что истребитель Bayraktar Kızılelma можно будет использовать для выполнения различных военных задач, включая воздушный бой, стратегические наступательные действия, авиационную поддержку, подавление и уничтожение средств противовоздушной обороны противника и т.д.

Напомним, этот беспилотный аппарат планируется выпускать с двигателями украинского производства в виде двух модификаций: дозвуковой MIUS-A с двигателем АИ-25ТЛТ от «Ивченко-Прогресс» и сверхзвуковой MIUS-B с двигателем «Ивченко-Прогресс» АИ-322Ф или турецким TEI TF-6000. Как ожидается, Bayraktar Kızılelma будет производиться на будущем украинском заводе.

Источник: baykartech