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Беспилотный реактивный истребитель Bayraktar Kızılelma совершил свой первый полёт

Беспилотный реактивный истребитель Bayraktar Kızılelma совершил свой первый полёт

Компания Baykar сообщила о первом успешном полёте реактивного истребителя Bayraktar Kızılelma, который был разработан на национальном уровне. Полёт длился 18 минут.

Проект Bayraktar Kızılelma был начат в 2021 году. Компания Baykar создавала его на 100% собственным капиталом. Летательный аппарат с бортовым номером TC-ÖZB сошёл с производственной линии 14 ноября 2022 года и был передан в Центр лётной подготовки и испытаний. После испытаний, продолжавшихся в течение месяца, состоялся первый полёт БПЛА – примерно через год после начала проекта.

Беспилотный реактивный истребитель Bayraktar Kızılelma совершил свой первый полёт (его планируют выпускать на заводе в Украине)

Bayraktar Kızılelma разрабатывался с учётом необходимости использования на коротких взлётно-посадочных полосах. К примеру, он может применяться на кораблях. Конструкция беспилотника обеспечивает низкую радиолокационную заметность. Как отмечает разработчик, первый турецкий беспилотный истребитель, имеющий взлётный вес 6 тонн, будет использовать все боеприпасы национального производства и будет иметь запланированную грузоподъёмность 1500 кг.

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Беспилотный реактивный истребитель Bayraktar Kızılelma совершил свой первый полёт (его планируют выпускать на заводе в Украине)

Ожидается, что истребитель Bayraktar Kızılelma можно будет использовать для выполнения различных военных задач, включая воздушный бой, стратегические наступательные действия, авиационную поддержку, подавление и уничтожение средств противовоздушной обороны противника и т.д.

Напомним, этот беспилотный аппарат планируется выпускать с двигателями украинского производства в виде двух модификаций: дозвуковой MIUS-A с двигателем АИ-25ТЛТ от «Ивченко-Прогресс» и сверхзвуковой MIUS-B с двигателем «Ивченко-Прогресс» АИ-322Ф или турецким TEI TF-6000. Как ожидается, Bayraktar Kızılelma будет производиться на будущем украинском заводе.

Источник: baykartech

  • В начале августа стало известно, что Baykar зарегистрировала представительство в Украине и приобрела участок для строительства завода, где будет производить беспилотники. Еще в конце сентября 2021 правительство подписало меморандум с турецкой компанией Bayraktar Savunma о строительстве учебно-испытательного центра, в котором также говорилось о возможности организации в перспективе совместного производства БПЛА на украинской территории.
  • В начале февраля 2022 Киев и Анкара  подписали дополнительное соглашение, предусматривающее создание завода по изготовлению беспилотников Bayraktar в Украине. Сам завод могут построить в Украине в течение нескольких месяцев, а запустить – в конце 2023 года.
  • В Украине будут производиться все системы и компоненты беспилотников (не только фюзеляж, но и электроника и программное обеспечение). Партнеры уже приступили к строительству фабрики, исследовательского центра и центра передового производства — проект находится на этапе планирования. В недавнем интервью «Повернись живим» гендиректор компании Халук Байрактар ​​подтвердил, что вскоре Baykar начнет реальные инвестиции.

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