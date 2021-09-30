



У присутності Президента України Володимира Зеленського було підписано Меморандум про співпрацю між Міністерством оборони України та компанією Bayraktar Savunma щодо будівництва та облаштування спільного навчально-випробувального центру для обслуговування, поточного ремонту, модернізації БПЛА, а також проведення навчання персоналу, пов’язаного з експлуатацією безпілотних літальних апаратів Bayraktar.

З української сторони документ підписав міністр оборони Андрій Таран, з турецької – генеральний директор компанії Bayraktar Халук Байрактар.

«Ми чекали на цей момент дуже довго. Це важлива подія для нас. Це великий реальний крок уперед. Вдячний Президенту Ердогану. Це реальна підтримка суверенітету й незалежності України», – наголосив Володимир Зеленський після підписання Меморандуму.

Згідно з документом, Bayraktar побудує на землях поблизу Василькова, що належать Міністерству оборони України, центр з обслуговування, поточного ремонту, модернізації безпілотних літальних апаратів компанії. Також у центрі здійснюватиметься навчання й підготовка персоналу, який працюватиме з цими БПЛА. Як планується, згодом в Україні буде споруджено та працюватиме низка таких центрів.

За інформацією Міністерства оборони, наступним етапом буде налагодження українсько-турецького виробництва БПЛА. Bayraktar планує інвестувати власні кошти у будівництво в Україні заводу з виготовлення безпілотників, де працюватимуть українські фахівці. Це створить нові робочі місця та забезпечить надходження до державного бюджету.





Джерело: ОП