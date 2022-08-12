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Baykar хочет выпускать на заводе в Украине не только Bayraktar TB2 и Akıncı, но и новейший беспилотный истребитель — Bayraktar Kizilelma

Baykar хочет выпускать на заводе в Украине не только Bayraktar TB2 и Akıncı, но и новейший беспилотный истребитель — Bayraktar Kizilelma

Турецкая компания Baykar Makina собирается выпускать на будущем украинском заводе не только хорошо знакомые нам беспилотники Bayraktar TB2 и Bayraktar Akıncı, а также новую модель — беспилотный истребитель Bayraktar Kizilelma. Об этом в большом интервью Фонду компетентной помощи армии «Повернись живим» рассказал гендиректор компании Халук Байрактар.

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На прошлой неделе стало известно, что Baykar зарегистрировала представительство в Украине и приобрела участок для строительства завода, где будет производить беспилотники. Если помните, еще в конце сентября 2021 года правительство подписало меморандум с турецкой компанией Bayraktar Savunma о строительстве учебно-испытательного центра, в котором также говорилось о возможности организации в перспективе совместного производства БПЛА на украинской территории. В начале февраля 2022 Киев и Анкара подписали дополнительное соглашение, предусматривающее создание завода по изготовлению беспилотников Bayraktar в Украине. Завод могут построить в Украине в течение нескольких месяцев, а запустить в конце 2023 года.

В интервью очень многое об истории становления Baykar — в самом начале компания выпускала лишь один Bayraktar TB2 в месяц, а сейчас производственные мощности позволяют ежемесячно производить 20 единиц беспилотников Bayraktar TB2. В конце июня Минобороны  сообщало, что получило около полусотни турецких беспилотников Bayraktar TB2 и законтрактовало еще десятки бортов.

Теперь по сути — на август 2022 года партнеры уже начали на территории Украины строительство фабрики, исследовательского центра и центра передового производства. Кроме Bayraktar TB2 и Bayraktar Akıncı, как уже отмечалось, там планируют выпускать новейшие беспилотные истребители Bayraktar Kizilelma. В Baykar воспринимают Украину как стратегического партнера и перспективную производственную базу для реализации будущих долгосрочных проектов. В то же время, гендиректор Baykar Халук Байрактар ​​подчеркнул, что в Украине планируют производить полностью все системы и компоненты: не только фюзеляж, но и электронику, программное обеспечение и тому подобное.

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Baykar хочет выпускать на заводе в Украине не только Bayraktar TB2 и Akıncı, но и новейший беспилотный истребитель — Bayraktar Kizilelma
Фрагмент из интервью
Baykar хочет выпускать на заводе в Украине не только Bayraktar TB2 и Akıncı, но и новейший беспилотный истребитель — Bayraktar Kizilelma
Беспилотный истребитель Bayraktar Kizilelma производства компании Baykar / Фото: Baykar

Относительно Bayraktar Kizilelma, который называют Golden Apple, это реактивный сверхзвуковой малозаметный палубный БПЛА с украинским двигателем. Впервые прототип нового боевого беспилотника был показан в марте 2022 года. Он имеет взлетный вес около 6000 кг и может поднять воздух до 1500 кг боевой нагрузки. Планируется две модификации – дозвуковой MIUS-A с двигателем АИ-25ТЛТ от «Ивченко-Прогресс» и сверхзвуковой MIUS-B с двигателем «Ивченко-Прогресс» АИ-322Ф или турецким TEI TF-6000. Bayraktar Kizilelma прежде всего предназначен для подавления ПВО противника, а также осуществление ракетных атак, огневой поддержки из воздуха и стратегических атак. Среди ключевых особенностей Bayraktar Kizilelma — взлет и посадка с TCG Anadolu с помощью тросов и крюков, улавливающих аппарат, без помощи катапульты, радар с активной фазированной антенной решеткой, малая эффективная площадь рассеяния, вертикальное оперение и передние горизонтальные рули (аэродинамическая схема «Качка»), возможность агрессивного маневрирования, малозаметность и использование ИИ для полной автономии, в том числе и в составе группировки из нескольких таких «птичек».

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В конце июля «Повернись живим» в рамках сделки на 16,5 млн долларов приобрел для ВСУ сразу три ударных беспилотника «Байрактар», вспомогательное оборудование и боеприпасы, а в августе официально подписал в Стамбуле с Baykar меморандум о дальнейшем партнерстве. Также следует упомянуть, что ранее «Повернись живим» первым среди других таких фондов получил разрешение покупать за границей товары военного назначения (этот статус позволяет ему без посредников покупать у производителей нужные товары) и в дальнейшем сконцентрируется именно на летальном вооружении для украинской армии.

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