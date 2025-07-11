Новости Софт 11.07.2025 comment views icon

«Безопасный» мессенджер Bitchat от создателя Twitter не прошел ни одной проверки безопасности

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Маргарита Юзяк

Автор новостей

«Безопасный» мессенджер Bitchat от создателя Twitter не прошел ни одной проверки безопасности

Сооснователь Twitter и глава Block Джек Дорси ранее представил «приватный» и «безопасный» Bitchat, который иронично оказался критически уязвим.

Основная фишка приложения с открытым кодом — децентрализация, Bluetooth-обмен сообщениями без доступа к Интернету и сквозное шифрование. Дорси говорил, что Bitchat должен быть особенно полезен там, где нет или ограничен интернет — места стихийных бедствий, протесты и тому подобное. Но уже через несколько дней после запуска сам Дорси вынужден был сообщить на GitHub о проблемах.

«Это программное обеспечение не проверялось на безопасность, может иметь уязвимости и не гарантирует защиту. Не стоит использовать его в важных проектах, пока его не проверят», — пишет Дорси.

Эксперт по безопасности Алекс Радоча обнаружил серьезную уязвимость: в чате злоумышленник может легко притвориться другим пользователем. Он показал пример, где фейковый «Боб» общается с «Алисой», но приложение Bitchat не предупреждает ее о подмене личности. Причина — недоработанная система «Избранных» контактов. Звездочка возле имени не гарантирует подлинность без криптографического подтверждения.

«Безпечний» месенджер Bitchat від творця Twitter не пройшов жодної перевірки безпеки
Алекс Радоча показывает критическую уязвимость Bitchat

Также пользователи нашли еще одну проблему — возможное переполнение буфера и ложные заявления о «прямой секретности» (это функция, которая должна защищать старые сообщения, если ключи скомпрометированы). Он сообщил об этом через GitHub, но сначала Дорси закрыл запрос без ответа. Позже разработчик написавший: «Работа продолжается». Теперь отчеты о таких уязвимостях принимаются напрямую через GitHub.

Если смотреть шире, то Bitchat на сегодня просто экспериментальный проект. Хотя его представляли «приватным» и «безопасным» — по факту таковым его называть рано. Особенно, если представить ситуацию, где мессенджер действительно используют во время протестов, но сторона, против которой вышли на митинг, взламывает систему и дезинформирует толпу. Поэтому пока Bitchat вызывает больше вопросов и грозит рисками, чем соответствует заявленным целям.

Источник: GitHub

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