Замена Telegram от создателя Twitter: Джек Дорси представил BitChat — мессенджер без интернета и цензуры

Создатель Twitter и глава Block Джек Дорси представил бета-версию BitChat — мессенджера, который работает без интернета через Bluetooth. Является ли это вызовом Telegram?

BitChat фактически полностью автономная система без серверов, аккаунтов и номеров телефонов — со сквозным шифрованием и временным хранением сообщений. О запуске Джек Дорси говорил, который провел «выходные дни над изучением mesh-сети, ретрансляцией, шифрованием и некоторыми другими вещами». Он описал мессенджер как нечто с «атмосферой IRC» — классических текстовых чатов конца 90-х годов.

Метод работы мессенджера довольно необычный на фоне конкурентов, но он использует Bluetooth Low Energy (BLE). Технология соединяет устройства в mesh-сеть — то есть, каждое устройство одновременно является и клиентом, и ретранслятором. Сообщения обмениваются между устройствами, прыгая по узлам и минуя центральную инфраструктуру. Дальность передачи небольшая — до 30 метров, а узлы-мосты могут объединять кластеры на большем расстоянии.

Приложение поддерживает групповые чаты с хэштегами, опциональные пароли и эфемерные сообщения (то есть исчезающие). По умолчанию они хранятся только в памяти устройства и не попадают ни в одно облако. Все сообщения шифруются — в зависимости от того, являются ли они частными, комнатными или трансляционными — а большие пакеты фрагментируются на куски по 500 байтов. Если пользователи офлайн, система может кэшировать сообщения и доставить их позже.

Приложение рассчитано на использование там, где интернета нет или он нестабилен — на протестах, в зонах стихийных бедствий, в отдаленных регионах или во время блокировок. Дорси уже имел опыт с децентрализованными платформами: он поддерживал Bluesky — open-source соцсеть на альтернативном протоколе. Но из совета директоров Bluesky он вышел в мае 2024 года без объяснений.

Пока BitChat работает только через Bluetooth, но в будущем планируется поддержка Wi-Fi, что позволит передавать большие сообщения. Бета уже доступна на iOS через TestFlight. Можем резюмировать, что создателю не хватило создать конкурента Twitter — BlueSky — поэтому он взялся за направление мессенджеров, где Telegram один из сильнейших игроков.

Источник: GitHub