Безвентиляторный корпус для игрового ПК Streacom SG10 отводит до 600 Вт тепла и стоит $999

Показанный на Computex 2023 компьютерный корпус с пассивным охлаждением Streacom SG10 появился на KickStarter еще в 2020 году. Сейчас компания заявляет о запуске производства кейса до конца 2023 года. Без использования вентиляторов он способен отводить до 250 Вт от процессора и до 350 Вт от видеокарты, что в сумме дает 600 Вт.

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В верхней части Streacom SG10 расположен огромный сдвоенный алюминиевый радиатор, сквозь который проложены медные трубки с жидким хладагентом. Одна половина охлаждает процессор, другая – видеокарту. Теплоноситель проходит цикл испарения и конденсации в замкнутой системе. Другими словами, система охлаждения работает без вентиляторов и насоса.

Материнская плата устанавливается под углом, на диагональное крепление. Не очень понятно, каким образом осуществляется доступ к разъемам – каких-либо выводов на тыльный радиатор не видно. Система охлаждения крепится на процессор обычным образом, а вот с видеокартой более сложная история – с нее необходимо снять заводскую СО. В дальнейшем производитель планирует публиковать список поддерживаемых видеокарт.

Сборка, продемонстрированная на выставке, включала процессор Intel Core i9-13900K и видеокарту ASUS GeForce RTX 4080 с энергопотреблением 320 Вт. Флагман NVIDIA RTX 4090 кейс Streacom SG10, к сожалению, не потянет. Демонстрационная система отводила до 660 Вт. Цена серийной модели со всей необходимой обвязкой системы охлаждения составит $999.

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Источник: Tom’s Hardware