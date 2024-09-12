BioWare показала 5 регионов Dragon Age: Veilguard в отдельных видео и рассказала об исследовании мира

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Видео живописных уголков Dragon Age: Veilguard представляют регионы Тедаса, о которых поклонники могли слышать, но никогда не видели.

Лес Арлатан — древняя магия и мощные артефакты вновь пробуждаются, а реальность разжижается в лесах, которые когда-то были сердцем Эльфийской империи. Прыгуны Вуали, мастера древней эльфийской магии, стремятся стабилизировать регион и уберечь реальность от разрушения.

Болота Хоссберг — большая часть этого некогда мирного болота была уничтожена Плохим. Порождения тьмы безнаказанно бродят по болотам, но Серые Стражи отважно защищают последнее безопасное убежище — Лавендель.

Минратус — столица Империи Тевинтер. Венаторы коррумпируют сердце Империи, пытаясь обратить к собственным темным целям. Однако люди сопротивляются, а повстанцы, Драконы Тени, возглавляют борьбу.

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Ривейн — древняя крепость Серых Стражей расположена среди сверкающих вод и пышной зелени Побережья Ривейн. Повелители судьбы называют этот рай домом. Однако слуги богов имеют свои планы и угрожают превратить это святилище в поле битвы.

Тревизо — торговый город, известный красотой своих каналов и смертоносностью своих убийц. Тревизо находится под оккупацией Антаама, а это плохо для Воронов Антивы.

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Также BioWare рассказала о некоторых особенностях геймплея, связанных с локациями. Маяк — это место, где местом, где игрок может отдохнуть, провести время с напарниками и узнать больше о мире через разговор. Дороги позволяют преодолеть расстояния Тедаса за считанные секунды, соединяя Маяк с большей частью мира.

«Исследуя мир, Страж Вуали встретит много вещей и людей, с которыми можно поговорить. Конечно, будут компоненты для улучшения вашего оборудования, головоломки и новые знания! Заброшенные древние статуи, письма и артефакты, чтобы читать и собирать записи Кодекса. Во всем мире также есть новые способы перемещения, в том числе быстрые путешествия».

Компаньоны также будут иметь новые собственные способы взаимодействия с миром и исследовательские способности. Например, можно оставить Беллару исследовать древние эльфийские артефакты, пока группа блуждает по Арлатану. Даже когда компаньоны возвращаются на Маяк, игрок может использовать Лириумный кинжал, чтобы воспользоваться их исследовательскими способностями. Также компаньоны будут взаимодействовать с миром самостоятельно.

Источник: EA.com

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