Dragon Age: The Veilguard появится раньше: в сеть «слили» рекламу с точной датой релиза

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Дата выхода новой игры во вселенной Dragon Age и ее рекламный ролик попали в интернет раньше запланированного анонса разработчиков.

Компании BioWare и EA планировали обнародовать трейлер и дату выхода ролевой игры Dragon Age: The Veilguard сегодня в 19:00. Однако эта информация неожиданно появилась в сети заранее.

Ожидается, что полную версию трейлера разработчики выложат на YouTube позже вечером.

Канадская студия BioWare намерена активно демонстрировать игру в течение августа и сентября. Разработчики поделятся деталями об особенностях новой части популярной ролевой серии.

Игроки смогут окунуться в мир Dragon Age: The Veilguard уже 31 октября. Игра выйдет на персональных компьютерах, а также на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

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Раздел Игры выходит при поддержке ?

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