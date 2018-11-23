Близится выход новых полностью беспроводных наушников Xiaomi Mi True Wireless Earphones

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Только в начале этого месяца вышли полностью беспроводные наушники Xiaomi Mi AirDots, позиционируемые в качестве доступной альтернативы Apple AirPods, а китайский производитель уже готовит новую модель, тоже полностью беспроводную. Устройство, фигурирующее под названием Xiaomi Mi True Wireless Earphones, уже прошло сертификацию Федеральной комиссии по связи FCC, что указывает на его скорый выход.

К сожалению, никаких технических подробностей сертификационные документы FCC не несут. Зато есть фотографии грядущей новинки, которые, собственно, мы и предлагаем вашему вниманию в данной заметке.

Как видим, по дизайну эти наушники сильно отличаются от вышеупомянутых Mi AirDots. Они тоже вакуумные, но по аналогии с Apple AirPods, Huawei Freebuds и Honor FlyPods корпус динамика здесь крепится к ножке.

На фотографиях модель Xiaomi Mi True Wireless Earphones показана в белом цвете. Также есть фото футляра для хранения и зарядки наушников, оснащенного разъемом USB Type-C.

Судя по всему, данная модель расположится на ступень выше Xiaomi Mi AirDots.

Источник: Slashleaks