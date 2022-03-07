Blizzard, ты не туда воюешь! В Battle.net убрали возможность покупки игр с помощью банковских карт для пользователей из Украины

Как и многие издатели и магазины цифровой дистрибуции игр, Activision Blizzard прекратили продажу своих игр и внутреигровые покупки для пользователей из россии, в том числе в собственном сервисе Blizzard Battle.net. Но уходя так сильно хлопнули дверью, что зацепило и украинцев.

Напомним, что Visa и MasterCard ушли с российского рынка тем самым лишив возможности покупать игры используя эти платежные системы. Вероятно, Украина является частью российского сегмента и отключив возможность оплаты игр кредитными картами для россии, эту же функцию отключили и украинцам, оставив только PayPal и внутренний кошелек Battle.Net. По этой же причине цены на игры и услуги для Украины до сих пор в рублях.

Помимо санкций, Activision Blizzard выделила более 300 тыс долларов материальной поддержки Украине.