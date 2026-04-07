"Что происходит?!": World of Warcraft создала еще один эпичный момент в истории игр

Непонятно, как Blizzard это сделала, но во время esports-события World of Warcraft «Race to World First» в режиме Mythic-рейда американская команда Liquid обнаружила вживую перед тысячами зрителей, что финальный босс имеет невероятную, секретную финальную фазу.





Уже третье десятилетие живой работы, используя движок, созданный в совершенно другую технологическую и культурную эпоху, — Blizzard снова доказала, который остается абсолютным мастером live ops. Освободившись в рамках операции Microsoft Xbox, Blizzard вырвалась из деструктивного пребывания под культурой предыдущего акционера Activision и теперь функционирует как отдельная бизнес-единица в более широком пантеоне Microsoft Gaming.

Новые лидеры, невмешательство и обновленный фокус на своих клиентах привели к тому, что такие игры, как Overwatch, Hearthstone и Diablo, достигли новых высот. И да, как и что угодно, не всё было идеально — но вполне очевидно: в целом дела у Blizzard значительно, значительно улучшились и продолжают улучшаться. То же самое явно касается World of Warcraft.

WoW: Midnight имеет свои недостатки, но она доказывает, что у Blizzard до сих пор есть безудержные амбиции в отношении своих миров. И вчера Blizzard также доказала, что способна рисковать в live ops — а такие риски становятся все более редкими в индустрии.

Каждый сезон лучшие рейдеры WoW со всего мира собираются на Race to World First — esports-событие, где лучшие гильдии соревнуются за право первыми одолеть новых боссов WoW в самых тяжелых режимах сложности. В эпоху датмайнинга и публичных тестовых серверов стало стандартом, что рейдеры WoW могут исследовать и точно знать, чего ожидать в бою с боссами.





Blizzard тестирует новый контент вместе с сообществом, чтобы обеспечить плавный выход для широкой аудитории (иногда с неоднозначными результатами…). Это повышает качество, но в то же время нивелирует эффект неожиданности. Автор и сам начал избегать бета-тестов WoW и спойлеров на YouTube — чтобы почувствовать все полностью завершенным, вживую в игре.

В этом сезоне Blizzard перевернула все с ног на голову, как можно видеть в клипах выше и ниже. В битве с финальным боссом этого сезона — падшим Наару Л’урою — казалось, что американская команда Liquid вот-вот одержит победу над европейской Echo. Команда начала праздновать вживую на Twitch, когда показатели здоровья Л’уры достигли нуля… и тогда произошло нечто странное.

Несмотря на эпоху утечек и датмайнинга, Blizzard каким-то образом сумела сохранить настоящую финальную фазу Л’уры в режиме сложности Mythic в полной тайне. Комната мгновенно погрузилась в темноту, персонажи Liquid были оглушены, а Л’ура начала рассыпать пустотные сущности во все стороны.

Реакции вживую в эфире были совершенно невероятными, когда до Liquid начало доходить, что их празднование победы было преждевременным. Из лап победы команда снова оказалась в пасти поражения. World of Warcraft сейчас является самой популярной игровой категорией на Twitch благодаря Race to World First, и это доказывает, что Blizzard действительно остается на вершине своего мастерства. Мемы и реакции посыпались густо и быстро.

«Л’ура воскресла» — в честь того, что, пожалуй, является лучшим live ops-троллингом в esports-истории Пасхального воскресенья (да, довольно специфическая категория).

Windows Central много критиковал World of Warcraft в последние годы. На прошлой неделе вышла статья с просьбой к World of Warcraft немного замедлить подачу сюжета, чтобы лучше проработать детали, — но такие моменты, как описанный выше, напоминают, почему эта игра остается любимой после более двух десятилетий.

Оказалось, что Blizzard в 2026 году все еще готова идти на подобные риски — и это стало настоящим откровением. Это не первый раз, когда боссы Mythic-рейдов WoW имели секретные фазы, но прошло уже немало лет. Аргус Разрушитель еще в 2017 году имел секретную фазу Mythic-рейда. Насколько можно вспомнить, это был последний раз, когда босс действительно имел полноценную секретную фазу, открытую вживую в эфире.

Степень риска от запуска нетестированной, секретной фазы босса во время такого резонансного esports-события, вживую в игре, на глазах у десятков тысяч людей — трудно переоценить. Всё это могло бы очень, очень плохо обернуться для игры, если бы там оказался какой-то критический баг. Но команда поставила на кон, и ставка абсолютно оправдалась. Абсолютное кино.

World of Warcraft — до сих пор вне конкуренции

При всех своих недостатках World of Warcraft абсолютно остается лучшей в своем классе и еще много лет, а может и десятилетий, будет стоять на вершине жанра MMO. Игра имеет огромное значение для самых разных типов людей и игроков — с контентом и для казуальной игры, и, как видно выше, для тех, кто хочет вытолкнуть себя до абсолютных пределов.

То, что World of Warcraft продолжает действительно удовлетворять энтузиастов всех типов, реально свидетельствует о том, какой потенциал остается в игре. Player Housing может заинтересовать тех, кто не хочет погружаться в хардкор Mythic+ подземелья. А для тех, кто напрямую или косвенно вкладывается в игру на высшем уровне, высокорейтинговое esports-кино, которое Blizzard устроила своим гамбитом Race to World First, — абсолютно для них.

Действительно, World of Warcraft: Midnight добавила Player Housing, обновленный Сильверун и Зул’Аман, а также новую игровую расу Харанир. Также добавлены новые функции интерфейса по умолчанию, таланты Apex, изменяющие геймплей, и новые побочные задания — например, охота за головами «Prey» наряду с Delves для соло-прогрессии.





Новые Mythic+ подземелья дают игрокам возможность развивать свои навыки до новых высот, а рейды нормальной, героической и Mythic-сложности позволяют гильдиям и сообществам объединяться вокруг сложного кооперативного PvE-контента.

Этот момент с Л’урой уже успел войти в анналы Race to World First наряду с легендарными битвами прошлого — и показательно, что его устроила именно Blizzard в 2026 году, когда многие давно списали MMO-жанр со счетов.

Во времена, когда индустрия все больше полагается на предсказуемость и минимизацию рисков, решиться на нетестируемый секретный контент в прямом эфире перед тысячами зрителей — это не просто смелость, это заявление о том, что живой опыт игроков до сих пор важнее любой страховой сетки.





Источник: Windows Central