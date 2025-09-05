Bluetti представила Pioneer Na — "первую в мире" переносную зарядную станцию Na-Ion

На выставке IFA 2025 Bluetti показала портативную зарядную станцию, построенную на базе натрий-ионного аккумулятора.

Станция Pioneer Na имеет четыре розетки переменного тока (по крайней мере, в американском исполнении) и USB и обеспечивает до 1500 Вт мощности, которой хватит для многих устройств или для небольшого потребления в течение длительного времени. Станция также принимает солнечную энергию мощностью до 500 Вт. Ее главная особенность: Na-Ion аккумулятор емкостью 900 Втч — по словам компании, первый в мире.

Последнее утверждение весьма условно и, очевидно, касается лишь определенного типа устройств. Дело в том, что Bluetti уже анонсировала натрий-ионную станцию еще в 2021 году. Но это была более крупная модель с колесами, и неизвестно, чтобы она попала в серию. Также Bluetti Pioneer Na появилась через несколько месяцев после того, как Elecom выпустила первый в мире натрий-ионный павербанк.

Химические свойства Na-Ion позволяет использовать станцию при низких температурах, хотя и с несколько меньшей производительностью. Ее можно заряжать при температуре до -15°C, а устройства от нее — до -25°C. Для сравнения, литий-железо-фосфатные (LFP) аккумуляторы, которые используются в более новых станциях, не следует заряжать при температуре ниже 0°C и пользоваться ими при -20°C.

Как и LFP, натрий-ионные аккумуляторы не подвержены тепловому разгону и выдерживают более 4000 циклов разрядки-разрядки — более 10 лет, если Pioneer Na разряжать ежедневно. И даже тогда она потеряет лишь 30% первоначальной емкости. Также натриевые станции выгодны глобально: этого вещества много в мире, натрий легко найти, что позволяет избежать использования редкоземельных металлов, как кобальт или литий.

Минусы и «подводные камни» в том, что производство натрий-ионных элементов пока не имеет надежной цепочки поставок, а сами аккумуляторы имеют меньшую плотность хранения энергии, чем LFP. Из-за этого зарядные станции на них, как правило, больше, тяжелее и дороже.

Pioneer Na весит 16 кг и имеет размеры 340 х 247 х 317 мм. Это делает ее намного тяжелее и больше, чем Bluetti Elite 100 V2 весом (11,5 кг, 320 × 215 x 250 мм) с немного большим аккумулятором LFP на 1 кВт-ч, с выходной мощностью 1800 Вт. Так что ее покупка имеет смысл только в случае использования при низких температурах или из-за заботы об экологическом состоянии планеты. Bluetti Pioneer Na поступит в мировую продажу 15 октября с неизвестной пока ценой.

Источник: The Verge