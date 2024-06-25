BMW M будет создавать электромобили с фальшивыми переключателями передач и звуками и мощностью более 1341 л.с.

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Электромобиль Hyundai Ioniq 5 N получил несколько интересных функций, которые добавляют общих впечатлений от вождения. Среди них есть возможность переключения передач синтетической восьмиступенчатой трансмиссии с двойным сцеплением. В BMW оценили, как это пришлось по душе автовладельцам и решили внедрить в собственном электромобиле BMW M эмуляцию переключения передач и фальшивые звуки работы агрегатов.

«Мне нравится, как они думают — так думаем и мы», — сказал исполнительный директор BMW M Фрэнк ван Мил. «Вы должны иметь обратную связь [в машине]. Когда вы на трассе, у вас нет времени смотреть на спидометр или тахометр. Если вы участвуете в гонках, если вы найдете время, чтобы посмотреть на свой дисплей, две машины опередят вас. Итак, что вы хотите иметь, это способ знать, на какой передаче вы находитесь, способ «чувствовать» обороты». «В чистом электромобиле с одной передачей, без звука и эмоций, вы не знаете, едете ли вы 125, 150 или как угодно», — добавил ван Мил. «Для этого вам нужно решение. Вы должны найти связь с мозгом водителя, не заставляя вас смотреть на спидометр. Поэтому я думаю, что то, что [Hyundai] сделала с эмуляцией передач и звуком — над чем, собственно, мы уже работаем, — это верное направление движения. Нам нужно нечто подобное в наших скоростных автомобилях».

Руководитель BMW M сказал, что компания работает над имитацией переключения передач для электромобилей «уже несколько лет», и у нее есть «очень интересные подходы к этой [проблеме]».

Первым высокопроизводительным электромобилем BMW M станет седан, основанный на платформе компании Neue Klasse. Ожидается, что эта модель будет выпущена в 2026 или 2027 годах, и сейчас ее испытывают с четырьмя двигателями, которые могут выдавать мощность более 1341 л.с., что является чрезвычайным показателем для седана. Добавьте фальшивые звуки и имитацию переключения передач, и это может быть убийца гиперкаров, ориентированный на водителя.

Кстати, новый гиперкар Bugatti Tourbillon имеет гибридную силовую установку суммарной мощностью 1800 л.с.

Источник: carscoops

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