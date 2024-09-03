Новости Авто 03.09.2024 в 16:44 comment views icon

BMW отзывает электромобили BMW i4 из-за возможных трещин в шасси и риска пожара

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Вадим Карпусь

Автор новостей

BMW отзывает электромобили BMW i4 из-за возможных трещин в шасси и риска пожара

BMW отзывает определенные версии электрического седана i4 Gran Coupe из-за потенциальной проблемы с задней левой продольной балкой шасси. По данным Национального управления безопасности дорожного движения, балка могла быть изготовлена поставщиком не в соответствии со спецификациями. Из-за этого она может содержать трещины вблизи фланца заклепки, который используется для поддержки задней колесной арки.

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Из-за этого дефекта может быть нарушена структурная целостность шасси. Кроме того, в случае аварии область второго ряда сидений, а также высоковольтная батарея могут быть повреждены, что повышает риск травм и пожара. Этот отзыв распространяется только на BMW i4 2024 модельного года и охватывает примерно 1150 моделей i4 eDrive40, i4 xDrive40 и i4 M50. Пострадавшие автомобили были выпущены в промежуток времени между 7 марта и 27 апреля 2024 года.

Чтобы решить проблему, дилеры BMW бесплатно заменят проблемный компонент. BMW заявила, что ей неизвестно о каких-либо гарантийных претензиях, жалобах клиентов или отчетах о реальных проблемах, связанных с этим дефектом. Компании также не известно о несчастных случаях или травмах, связанных с этой проблемой.

Еще один отзыв BMW i4 2024 года был объявлен в феврале. Он связан с возможным перегревом высоковольтных батарей из-за недостаточного количества сварных швов в аккумуляторных модулях. Также BMW отозвала около сотни электромобилей BMW iX и BMW i4 в 2022 году из-за риска возгорания батарей.

Источник: insideevs

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