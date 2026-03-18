Анонсирован BMW i3 2026: запас хода 700+ км и мощность как у M3

BMW официально представила новый BMW i3 — и это уже совсем другой автомобиль, чем компактный хэтчбек 2013 года. Теперь это полноценный спортивный электроседан с большим запасом хода, мощностью на уровне М-моделей и современной электронной архитектурой.





Что нового в BMW i3

Новинка построена на платформе Neue Klasse, которая берет вдохновение из концепта Vision Neue Klasse 2023 года. В версии 50 xDrive установили два электромотора — спереди и сзади. Вместе они выдают мощность 463 л.с. и 645 Нм крутящего момента. Это лишь немного меньше, чем у BMW M3 (G80). Динамику BMW пока не раскрывает, но с такими цифрами машина явно не будет медленной.

BMW сделала ставку на эффективность. По оценкам EPA, новый i3 проедет до 708 км на одном заряде. Быстрая зарядка поддерживает мощность до 400 кВт, что примерно на 30% быстрее предыдущего поколения технологии Gen5. Аккумулятор интегрировали прямо в шасси. Это уменьшает вес и повышает жесткость кузова. Аккумулятор поддерживает возможность двунаправленной зарядки. То есть авто может работать как источник питания для дома во время отключений.





Внешне BMW i3 выглядит как современное авто 3-Series, но на электротяге: спортивный силуэт, чистые линии и новая трактовка передней части. Решетку и фары объединили в единый блок, капот получил выразительный центральный изгиб, а расширенные крылья и воздухозаборники добавляют спортивного вида. Доступен цвет Le Catellet Blue и световые анимации с режимами Relaxed, Excited и Balanced.

Внутри установили 17,9-дюймовый дисплей Panoramic Vision, повернутый к водителю, и опциональный 3D head-up дисплей. Система работает с голосовым ассистентом, на базе Amazon Alexa+ AI, самообучающаяся, поддерживает темы оформления, цвета и фоновые изображения. Есть беспроводная зарядка для смартфона.

Ключ также стал цифровым. Digital Key Plus позволяет открывать авто со смартфона или смарт-часов. Салон предлагает различные варианты обивки: от искусственной кожи в цветах Agave Green, Digital White, Castanea или Black до премиального варианта с натуральной черной кожей Merino. Управление сделали гибридным: оставили физические кнопки для аварийки и стояночного тормоза, а на руле — Shy Tech кнопки, которые появляются только при необходимости.

Производство нового BMW i3 стартует в августе 2026 года, первые поставки ожидаются осенью. Цену объявят ближе к запуску, но стоит быть готовыми к тому, что доступной эта модель не будет.

Источник: engadget