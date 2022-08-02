BMW отзывает около сотни электромобилей BMW iX и BMW i4 из-за риска возгорания батарей

Немецкий автопроизводитель BMW объявил о программе отзыва нескольких десятков электромобилей, проданных на территории США. В перечень отызва попали различные модификации флагманского электрокроссовера BMW iX и электрического седана BMW i4.

Расследование началось после инцидента с возгоранием BMW i4 eDrive40 (2022) в апреле текущего года, а также сразу двух пожаров в июне с BMW iX xDrive50 (2022) и BMW iX M60 (2022). Специалисты пришли к выводу, что возгорание происходит из-за дефектных батарей производства Samsung SDI, в некоторых из которых частички разрушенных катодов повреждали аккумуляторные ячейки.

Таким образом, потенциально подвержены возгоранию 83 электромобиля, включая BMW iX (iX xDrive 50, iX M60), произведенные в период 2 декабря 2021 года — 30 июня 2022 года и BMW i4 (i4 eDrive40 and i4 M50), произведенные в период 22 ноября 2021 года — 13 июня 2022 года.

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Владельцев потенциально опасных электромобилей предупредили о том, что им не следует садиться за руль и припарковать их за пределами гаража. В ближайшее время их пригласят к дилерам для бесплатной замены батарей.

Напомним, что проблема с возгоранием батарей электромобилей уже довольно привычна — отзывные кампании уже проводили автопроизводители General Motors, Kia / Hyundai и т.д.

Источник: Engadget