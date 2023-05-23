BMW подготовила к лету 2023 года три новых электрических автомобиля, включая полноприводный i4

BMW анонсировала три новых автомобиля с электрическими силовыми установками, которые станут частью летней линейки 2023 года бренда. Среди них упоминаются i4 xDrive 40 (полноприводная версия i4), одномоторная модель i7 eDrive50 и гибридный автомобиль 750e xDrive. Кроме того, автопроизводитель обновил информационно-развлекательную систему в некоторых моделях.

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BMW i4 xDrive40 2024 года — это полноприводный вариант популярного Gran Coupe. Электромобиль оснащен двумя двигателями суммарной мощностью 396 л.с. Ёмкость батареи составляет 80,7 кВтч. Расчетный запас хода – 307 миль (494 км) при использовании стандартных 18-дюймовых шин, а при использовании 19-дюймовых колёс пробег сокращается до 282 миль (454 км). Разгон до 60 миль в час (96,6 км/ч) занимает 4,9 секунды. Цена BMW i4 xDrive40 начинается с $61600. Поставки этой модели ожидаются в третьем квартале 2023 года.

Заднеприводный электромобиль BMW i7 eDrive50 оснащён одним мотором GEN5 мощностью 449 л.с. Показатели автономности и динамики компания огласит «ближе к выходу на рынок», который запланирован на осень этого года. Зато уже известна цена – от $105700.

Гибрид BMW 750e xDrive сочетает в себе 308-сильный шестицилиндровый ДВС и 194-сильный электродвигатель. Запас хода от электрической силовой установки достигает 35 миль (56,3 км). Цена 750e xDrive начинается с отметки $107000. Продажи должны начаться осенью этого года.

Обновленная информационно-развлекательная система BMW Operating System 8.5 приносит на главный экран «четко организованные функции», предназначенные для лучшей работы на изогнутом дисплее. Система использует «принцип нулевого уровня». Он предусматривает отказ от подменю в пользу размещения всех важных элементов управления и информацию на одном уровне. Для этого используются виджеты, расположенные вертикально на стороне водителя. Кроме того, система включает в себя символы для быстрого доступа к меню климат-контроля, библиотеке приложений, навигации и Apple CarPlay/Android Auto.

Источник: Engadget