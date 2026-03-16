BMW инвестировала €10 млрд в электромобили и нацелилась на 50% продаж к 2030 году

BMW планирует уже в течение ближайших четырех лет уравнять продажи электромобилей и машин с двигателями внутреннего сгорания. В отличие от многих автопроизводителей, которые несколько лет назад поспешили объявить дату полного отказа от бензиновых и дизельных моторов, а затем начали пересматривать эти планы, BMW не отказывается от традиционных силовых установок. В компании убеждены, что единого универсального решения для всего мира не существует, поэтому она поддерживает широкий выбор силовых агрегатов.





Инвестиции более €10 млрд в платформу Neue Klasse

Несмотря на сохранение бензиновых и дизельных моделей, BMW активно развивает электрическое направление. Компания уже инвестировала более €10 млрд в программу Neue Klasse — это крупнейшие вложения в истории бренда.

Часть средств пошла на новую информационно-развлекательную систему BMW iDrive, однако основной объем инвестиций направили именно на электромобили. Платформа включает новое поколение электродвигателей и аккумуляторов, которые дебютируют в кроссовере BMW iX3 2026 модельного года.

Для производства электромобилей BMW также строит полностью новый завод в Дебрецене (Венгрия) и расширяет инфраструктуру предприятий для сборки высоковольтных батарей.





Цель — 50% электромобилей в продажах

Стратегическая цель BMW — к 2030 году достичь паритета продаж между электромобилями и машинами с ДВС. Речь идет о 50% доли электрокаров в глобальных поставках. Цель охватывает все автомобильные бренды концерна: BMW, Mini и Rolls-Royce.

Пока что электромобили занимают значительно меньшую долю продаж. В 2025 году они составляли 17,9% от общего объема поставок. Впрочем, темпы роста выглядят достаточно быстрыми:

2021 год — 4,1%

2022 год — 9%

2023 год — 14,7%

2024 год — 17,4%

2025 год — 17,9%

BMW называет показатель в 50% «стратегической целью» и считает ее достижимой.

Достичь этой цели призваны новые модели электромобилей. Новая волна электрических моделей начинается с кроссовера BMW iX3. Всего за шесть месяцев после открытия заказов компания получила более 50 тыс. заявок на эту модель.

Линейка электромобилей BMW продолжит расширяться. На этой неделе дебютирует седан BMW i3 нового поколения, а позже в 2026 году появится BMW iX5. Кроме того, в 2027 году выйдет большой кроссовер BMW iX7.

К концу десятилетия BMW планирует выпускать как минимум шесть электрических кроссоверов на заводе в Спартанбурге (США). Среди возможных новинок называют и модель BMW iX6.

Также появляются сообщения о внедорожнике с повышенной проходимостью, который должен стать конкурентом Mercedes-Benz G-Class. Эта модель тоже может получить электрическую версию.

Чтобы увеличить объемы продаж, BMW планирует представить более доступные электромобили, которые расположатся ниже компактного кроссовера BMW iX1. По данным источников, близких к компании, до конца десятилетия могут появиться модели BMW i1 и BMW i2.

Помимо новых моделей, существующие электромобили получат обновления по стандартам Neue Klasse, включая iX1 и электрические модели Mini.

Региональные различия

Несмотря на активное развитие электрокаров, BMW еще имеет значительные вызовы. Особенно это заметно в США. По оценкам Kelley Blue Book, в 2025 году электромобили занимали лишь 7,8% продаж BMW на американском рынке.





В Европе ситуация иная. По данным European Automobile Manufacturers’ Association, доля автомобилей без двигателей внутреннего сгорания там достигла 19,5%.

Впрочем, аналитики ACEA отмечают, что достичь глобальной доли 50% электромобилей к 2030 году будет очень сложно. В BMW также признают, что результат будет зависеть от многих внешних факторов, которые могут изменить баланс между типами силовых установок.

Источник: motor1