BMW полностью перестанет продавать дизельные автомобили в США и Канаде начиная с 2019 года

Начиная с 2019 года немецкий автопроизводитель BMW полностью откажется от продажи дизельных версий своих автомобилей на рынке Северной Америки. Вместо этого бренд сфокусируется на развитии подключаемых гибридов (PHEV), которые смогут предложить американцам сравнимый с дизельными версиями уровень экономии топлива.

Отметим, что в 2018 году BMW поставлял на рынок США и Канады такие дизельные автомобили, как седаны 3 серии (328d), пятой серии (540d) и кроссоверы X5 (35d). Две последних модели уже пропали из онлайн-конфигуратора компании, та же судьба ждет и «тройку», которая в 2019 году обновится до седьмого поколения G20.

«Мы отметили постепенное уменьшение продаж дизельных автомобилей в США и Канаде и в то же время резкий рост спроса на гибридные модификации при сохранении высокого интереса к высокопроизводительным бензиновым двигателям» — отметили представители компании BMW of North America.

Отметим, что дизельный седан BMW 540d xDrive с 3-литровым 261-сильным дизелем был представлен в текущем году, его продажи стартовали в феврале, то есть он не пробудет на рынке даже года. Кроссовер BMW X5 поставлялся с тем же двигателем, а вот BMW 328d оснащали двухлитровым четырехцилиндровым 180-сильным движком. В 2019 году кроссовер BMW X5 будет доступен в США и Канаде в двух версиях xDrive 40i и xDrive 50i, а в 2021 году выйдет подключаемый гибрид.

Отметим, что практически все немецкие автопроизводители, включая Mercedes-Benz и Volkswagen (VW, Audi, Porsche) уже отказались или собираются отказаться от продажи дизельных версий своих авто на рынке Северной Америки из-за последствий «дизельгейта».

Источник: Autoblog