BMW представила концепт городского электрического скутера BMW Motorrad Definition CE 04

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Компания BMW представила концепт электрического скутера под названием Motorrad Definition CE 04. Пока что какие-либо характеристики этого транспортного средства не сообщаются. BMW ограничилась заявлением о том, что её цель – «переопределить сегмент скутеров».

Пока что автопроизводитель предлагает ознакомиться лишь с дизайном электроскутера. Motorrad Definition CE 04 имеет удлинённый низкий кузов. Батарея разместилась в нижней части, что позволило высвободить больше места для хранения багажа. Например, шлем можно спрятать в потайном отсеке под сиденьем. Боковые панели не полностью закрывают заднюю часть скутера.

В BMW заявляют, что Motorrad Definition CE 04 позиционируется в качестве практичного решения, которое можно использовать для ежедневных поездок на работу или по другим делам в пределах города. Он не предназначен для горных прогулок в хорошую погоду.

Пока не сообщается, когда BMW Motorrad Definition CE 04 поступит в продажу в качестве готово потребительского электроскутера, и какова будет его цена.

Источник: The Verge