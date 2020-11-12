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BMW представила концепт городского электрического скутера BMW Motorrad Definition CE 04

BMW представила концепт городского электрического скутера BMW Motorrad Definition CE 04

BMW представила концепт городского электрического скутера BMW Motorrad Definition CE 04


Компания BMW представила концепт электрического скутера под названием Motorrad Definition CE 04. Пока что какие-либо характеристики этого транспортного средства не сообщаются. BMW  ограничилась заявлением о том, что её цель – «переопределить сегмент скутеров».

Пока что автопроизводитель предлагает ознакомиться лишь с дизайном электроскутера. Motorrad Definition CE 04 имеет удлинённый низкий кузов. Батарея разместилась в нижней части, что позволило высвободить больше места для хранения багажа. Например, шлем можно спрятать в потайном отсеке под сиденьем. Боковые панели не полностью закрывают заднюю часть скутера.

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В BMW заявляют, что Motorrad Definition CE 04 позиционируется в качестве практичного решения, которое можно использовать для ежедневных поездок на работу или по другим делам в пределах города. Он не предназначен для горных прогулок в хорошую погоду.

Пока не сообщается, когда BMW Motorrad Definition CE 04 поступит в продажу в качестве готово потребительского электроскутера, и какова будет его цена.

Источник: The Verge

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