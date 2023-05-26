BMW представила электромобиль 5 Series с запасом хода более 500 км, быстрой зарядкой на 205 кВт и ценой от $67,8 тыс.

BMW объявила, что восьмое поколение седана 5 Series будет иметь электрическую версию i5, а также обновленный бензиновый эквивалент. Как в случае 4 Series и 7 Series, компания создаёт электрическую версию на той же платформе, что и существующие бензиновые версии. При этом в электромобилях компания не отказывается от бесполезной фирменной крупной радиаторной решетки.

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Электромобиль BMW 5 Series будет доступен в двух версиях: заднеприводная i5 eDrive40 и полноприводная i5 M60 xDrive. Модель i5 eDrive40 оснащена электродвигателем мощностью 335 л.с, который позволяет разогнать автомобиль до 60 миль в час (96,6 км/ч) за 6 секунд. В полноприводной модели BMW i5 M60 xDrive суммарная мощность двигателей достигает 601 л.с., а разгон до 60 миль в час занимает 3,8 секунды. В обоих случаях максимальная скорость ограничена электроникой на уровне 120 миль в час (193,1 км/ч).

Аккумуляторная батарея емкостью 81,2 кВтч позволит i5 проехать без подзарядки до 516 км (измерения на основе стандарта WLTP). Поддерживается быстрая зарядка мощностью до 205 кВт, которая позволяет зарядить аккумулятор с 10% до 80% примерно за 30 минут.

Электрические версии 5 Series станут одними из первых, в которых будут представлены новые функции BMW для вождения по шоссе без помощи рук. Автомобиль также может предложить сменить полосу движения, а в качестве подтверждения маневра водителю будет достаточно посмотреть во внешнее зеркало.

Вместе с тем BMW переработала свою информационно-развлекательную систему в 5 Series и впервые включила в неё автомобильные игры. Ряд игр доступен, когда автомобиль припаркован, что поможет скоротать время, например, во время зарядки. В припаркованных автомобилях также будет доступна функция просмотра потокового видео.

Цена BMW i5 eDrive40 начинается с отметки $67795, в то время как стоимость более мощной модели i5 M60 xDrive начинается с $85095.

Источник: The Verge